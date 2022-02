Prozess am Bezirksgericht Winterthur – 22-Jähriger steht wegen versuchten Mordes an Polizistin vor Gericht Ein junger Mann klaute im Oktober 2019 in Neftenbach ein Auto und fuhr damit in Winterthur eine Polizistin an. Nun steht er vor Gericht. Gregory von Ballmoos

Die Polizei sichert Spuren, nachdem ein Automobilist eine Polizistin angefahren hat. Foto: Heinz Diener

Am 14. Oktober 2019 kurz nach Mittag kam es an der Tösstalstrasse 306 zu einem schweren Unfall. Ein BMW-Fahrer wollte sich einer Verkehrskontrolle durch die Polizei entziehen, lenkte das Auto rechts an der Kolonne vorbei und erfasste damit eine Polizistin. Diese wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und verletzte sich schwer. Nebst mehreren Riss-Quetsch-Wunden erlitt sie auch Rippenbrüche, einen Kollaps eines Lungenteils sowie eine Verletzung an der Halsschlagader. Eine weitere Polizistin konnte sich nur knapp in Sicherheit bringen. So steht es in der Anklageschrift.