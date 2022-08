Kanton Thurgau – 23-Jähriger stirbt auf Sportplatz – Polizei schliesst Dritteinwirkung nicht aus Rettungskräfte konnten dem jungen Mann trotz sofortigen Einsatzes nicht mehr helfen, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen, es werden Zeugen gesucht.

Ein 23-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag auf einem Sportplatz in Kreuzlingen TG gestorben. Die Hintergründe sind unklar, eine Dritteinwirkung wurde am Sonntag nicht ausgeschlossen.

Um 23.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass beim Sportplatz Burgerfeld ein bewusstloser Mann auf der Tartanbahn liege, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Trotz des sofortigen Einsatzes des Rettungsdienstes sei der 23-Jährige wenig später vor Ort verstorben.

Die Todesursache wird laut Mitteilung der Polizei am Institut für Rechtsmedizin in St. Gallen untersucht. Die Ermittlungen der Polizei gingen in alle Richtungen. Sie hat einen Zeugenaufruf erlassen.

Laut Polizeiangaben ist das Opfer 175 Zentimeter gross und schlank, hat braune, kurze Haare und war unrasiert. Er trug weisse Sneakers, blaue Jeans mit braunem Gurt und ein schwarzes Langarmshirt mit Emblem auf der linken Brust. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen hatte er sich um zirka 19.30 Uhr beim Bärenplatz von einem Bekannten verabschiedet.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.