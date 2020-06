20% RABATT – 24. Internationale Kurzfilmtage Winterthur 3. – 8. November 2020

Internationale Kurzfilmtage Winterthur ZVG

Die Internationalen Kurzfilmtage Winterthur ziehen zum 24. Mal tausende Filmfans in ihren Bann. Das Herzstück des bedeutendsten Kurzfilmfestivals der Schweiz sind der Internationale und der Schweizer Wettbewerb, die das Publikum an den Puls des aktuellen Filmschaffens bringen. Daneben bieten thematische Kurzfilmprogramme Einblick in verschiedene Welten und regen zur Auseinandersetzung mit politischen und gesellschaftlichen Themen an.

Kinder und Jugendliche erleben die Magie des Kinos in spezifisch auf die jeweilige Altersgruppe abgestimmten Kurzfilmprogrammen. Konzerte, Kunstinstallationen und Partys runden das Festivalerlebnis ab.

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot

Einzeleintritt CHF 13.– statt CHF 16.–