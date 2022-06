Polizeimeldung Stadt Zürich – 24-Jähriger an Bahnhof Hardbrücke verprügelt und ausgeraubt Am Samstagabend haben mehrere Personen einen jungen Mann verletzt und ihm Bargeld geklaut. Die Polizei hat mutmassliche Täter verhaftet.

Am Bahnhof Hardbrücke ausgeraubt: Ein 24-Jähriger wurde bei einem Überfall verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Symbolbild: Reto Oeschger

Die Transportpolizei der SBB hat am Samstagabend um 22.15 Uhr der Stadtpolizei Zürich einen Streit in der Unterführung des Bahnhofs Hardbrücke gemeldet. Als die Stadtpolizeipatrouille vor Ort eintraf, fand sie vor Ort einen 24-jährigen Schweizer, der Verletzungen am Oberkörper aufwies, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der junge Mann musste daraufhin mit der Sanität ins Spital gebracht werden.

Gemäss Stadtpolizei bedrängten zuvor mehrere Personen den 24-Jährigen. Zudem klauten sie ihm Bargeld und sein Portemonnaie. Die Gruppe habe ihn mit Schlägen und Fusstritten traktiert, heisst es in der Mitteilung weiter. Danach seien die Täter geflüchtet.

Etwas später konnte eine Streifenwagenpatrouille zwei mutmassliche Täter im Kreis 5 festnehmen. Auch das Bargeld und das Portemonnaie hätten die Beamten sicherstellen können, schreibt die Polizei. Die beiden Festgenommenen, ein 18-jähriger Italiener und ein 20-jähriger Thailänder, wurden dem Ermittlungsdienst der Kriminalabteilung zugeführt.

sip

