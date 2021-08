Zürcher Quartier-Führer – 24 Stunden im Aufbruch-Quartier Altstetten – die besten Tipps In unserer neuen Züritipp-Serie reisen wir durch die Stadtquartiere. Wir starten mit dem grössten Quartier der Stadt. Claudia Schmid , Stefan Busz

Altstetten strebt derzeit fast überall in die Höhe. Foto: Boris Müller

Als die Wohnungen in den zentralen Stadtkreisen noch zahlbar waren, gab es ein ungeschriebenes Gesetz. Es lautete: Gehe nie weiter als bis zum Albisriederplatz – es sei denn, du musst ans FCZ-Spiel im Stadion Letzigrund.

«24 Stunden in …»-Serie Infos einblenden In der neuen Züritipp-Serie «24 Stunden in …» stellen wir regelmässig Quartiere vor und verraten die besten Adressen.

Diese Regel gilt nicht mehr. Zürcher Manufakturen wie Vi Cafe oder Zuriga sind seit einigen Jahren in Altstetten beheimatet. Das bekannte Streetfoodfestival der Crew von Frau Gerolds Garten fand bis vergangene Woche auf einem ehemaligen Parkplatz statt; ab dem 30. August mit der Mode Suisse der grösste Mode-Anlass der Schweiz. Dafür haben sich die Organisatoren in einer Halle an der Hohlstrasse eingemietet. Im Pavillon mit Blick auf das Letzigrund am Tor zu Altstetten ist seit einigen Wochen auch das Ooki untergebracht, ein hippes japanisches Lokal. Das Gartenrestaurant ist pausenlos ausgebucht. Man trifft dort Leute aus dem Kreis 4 und junge Familien, die in die Siedlungen Freihof oder Letzigraben gezogen sind.