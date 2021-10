Serie: Zürcher Stadt-Guide – 24 Stunden in Oerlikon – die besten Tipps Trotz vieler Neubauten besticht Oerlikon mit Dorf-Charme. Und wer Essen aus aller Welt und Sport mag, ist hier sowieso richtig. Claudia Schmid , Stefan Busz

Die offene Rennbahn gibt es seit 1912 und ist eine von vielen Sportstätten. Boris Müller

Schnell ins Hallenstadion, an ein Konzert oder ein ZSC-Spiel und dann zurück in die Stadt: Viele Zürcherinnen und Zürcher kommen nur für eine Stippvisite nach Oerlikon. Wie schade!

Das Quartier im Norden, das im 19. Jahrhundert als Industriestandort florierte, bietet mehr als schnell hochgezogene Neubauten in Neu-Oerlikon. Zum Beispiel einen tollen Gemüsemarkt (jeweils am Mittwoch und Samstag) und Spazierwege durch idyllische Wohnstrassen namens Lavendelweg oder Apfelbaumstrasse. Dazu kommt ein dörflicher Groove in Alt-Oerlikon: In der Metzgerhalle werden die Gäste beim Vornamen, die Kundschaft im Zigarrengeschäft Bender wird beim Nachnamen genannt. Manchmal wird man auch bei der Bushaltestelle gegrüsst.