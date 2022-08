Serie: Zürcher Stadtguide – 24 Stunden in Wollishofen – die besten Tipps Leute, die in Badehosen legal sprayen, ein Laden voller Fundsachen, eine legendäre Werkbundsiedlung – das Quartier im Kreis 2 ist ein kleines, ruhiges Paradies. Claudia Schmid Stefan Busz

Es gibt im Spätsommer wohl keinen besseren Ort als das Seeufer in Wollishofen. Foto: Boris Müller

Gut möglich, dass Boris Becker manchmal an Wollishofen denkt. Der sitzt ja wegen Insolvenzstraftaten bei London hinter Gittern, und so dürfte er manchmal an das Quartier denken, in dem er wohnte, als sein Leben intakt war: Anfang der Nullerjahre lebte der ehemalige Tennisstar direkt am See – in der Luxus-Überbauung an der Seestrasse der ehemaligen Waschanstalt. Seine Vormieterin in der «Wöschi»? Die französische Popsängerin Patricia Kaas.