Zürcher Corona-Abwehr – 24-Stunden-Shops nachts schliessen, Sonntagsverkäufe absagen Der städtische Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri fordert sofortige Corona-Verschärfungen. Es zeichnet sich ab, dass der Kanton schnell entscheiden wird. Mario Stäuble

Der Zürcher Gesundheitsvorsteher will Shopping am Sonntag – wie hier an der Zürcher Bahnhofstrasse – unterbinden, weil die Covid-19-Ansteckungsgefahr zu hoch sei. Foto: Michele Limina

Andreas Hauri zeigt sich aufgrund der jüngsten Entwicklung der Corona-Lage besorgt. «Wir befinden uns in einer kritischen Situation», sagt der Stadtzürcher Gesundheitsvorsteher. Einerseits zeigen die Covid-19-Ansteckungszahlen auf hohem Niveau wieder leicht nach oben – es sei also nicht gelungen, die Infektionen in den letzten Wochen deutlich zu senken.

Und dies wiederum verschärfe die Lage im Stadtspital sowie in den Alters- und Pflegeheimen. «Wir mussten im Stadtspital wieder die ersten elektiven Eingriffe verschieben», sagt der GLP-Politiker. Immer mehr Mitarbeiter müssten zudem selbst in Quarantäne oder in Isolation. «Die Lage ist nach wie vor bewältigbar, aber wir müssen jetzt handeln, sonst sind die Gesundheitsinstitutionen der Stadt in Kürze überlastet.»