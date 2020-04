Sozialdistanz bei Sonnenschein – 24 Stunden zu Hause – «do schrubsch» Trotz Sonnenschein haben sich am Wochenende die meisten an die Corona-Regeln gehalten: bei Tag und Nacht. Um sich treffen zu können, hat eine Männergruppe eine kreative Lösung gefunden. Tim Wirth

An einem normalen Sonntag wäre vielleicht auch noch der Götti dabei gewesen, sagt Familienvater Jonas. Foto: Dominique Meienberg

Fünf und Zwei. Es sind diese Zahlen, die das Wochenende sozial nicht ganz leicht gemacht haben. Da hat sich der Himmel herausgeputzt, der Zürichsee funkelt, fast 20 Grad, alle wollen raus, am liebsten in grossen Gruppen, doch sie dürfen nicht. Maximal fünf Personen, immer mit zwei Meter Abstand – so hat es der Bund bestimmt, damit sich das Coronavirus nicht inflationär verbreitet.

Koch und Berset machen das gut. Baku

Dino, Florim, Baku und ihre Freunde haben bewiesen, dass sich zumindest mit der Fünf spielen lässt. Auf einem Parkplatz unterhalb des Uetlibergs stehen sie im Kreis zwischen ihren Autos. Weil sie mehr als fünf sind, gibt es immer wieder Wechsel: Dino steigt ins Auto, dafür gesellt sich Baku zur Runde. «Koch und Berset machen das gut», sagt dieser. In Nordmazedonien, wo er herkomme, seien ganze Städte gesperrt. Die Menschen würden in den Supermärkten um das Essen kämpfen.

Polizeiautos rollen

«Schlichtheit – oder wie heisst das?», fragt Dino. Seit der Corona-Krise sei er viel schneller zufrieden, auch wenn seine Mutter den Thunfischsalat ausnahmsweise mit Mais statt mit Gürkchen zubereite. Er habe Angst, dass sich seine Eltern infizieren. Sein Duft ist deshalb anders, wenn er sie besucht. «Desinfektionsmittel statt Paco Rabanne», sagt Dino. Das Parfüm in der Form eines Goldbarrens – es ist ihm gerade nicht so wichtig.

Fast niemand schaut sich Zürich von hier oben an, es ist Samstag, 19 Uhr. Die Männer, die alle beim gleichen Pizzakurier gearbeitet haben, sind einsam zusammen. 24 Stunden zu Hause, «do schrubsch», sagt Florim. Momentan käme er mit dem Auto zwar sehr schnell von A nach B, blöd nur, dass B immer geschlossen habe. An einem normalen Samstag hätten sie sich alle im Restaurant Monti auf die Terrasse gesetzt, «danach weiter ins Kaufleuten oder so», sagt Florim, als ein Polizeiauto vorbeirollt.

Wie gohts? – Chli glangwilt. Lea vor dem Palestine Grill

Viel mehr Polizisten als gewöhnlich waren an diesem Wochenende im ganze Kanton auf Patrouille. Die nächsten, sonnigen Tage seien entscheidend im Kampf gegen das Coronavirus, sagte Sicherheitsdirektor Mario Fehr am Donnerstag. Das Wochenende – es war so etwas wie die Hauptprobe, bei der die Schweiz auf ihren kollektiven gesunden Menschenverstand getestet wurde.

«Spooky» Langstrasse

Im Kreis 3 schiessen in der Nacht Kuriere mit Leckereien um die Ecken. In fast allen Wohnungen brennt Licht, eine Gruppe tanzt vor dem Flachbildschirm. Lea und Flavia bestellen an der Langstrasse Falafel. «Wie gohts?», fragt die Mitarbeiterin im Palestine Grill. «Chli glangwilt», sagt Lea, 25, das Fahrradschloss um den Hals. Anstatt sieben hat sie gerade nur noch vier Schichten, den der Velokurier, für den sie arbeitet, liefert Zahnprothesen aus. Am liebsten will sie Musik hören, tanzen, ganz viele Freunde umarmen, mit tausend Menschen zusammen auf der gleichen Wiese liegen. Heute muss jedoch die zufällige Begegnung mit Flavia genügen; Hallo per Ellbogen. Ein bisschen «spooky» sei es auf der toten Langstrasse, sagt Flavia, oranges Käppi, und ein bisschen einsam sei ihr Leben.

Der Helvetiaplatz war am Samstagabend praktisch leer. Foto: Dominique Meienberg

Etwa zehn Menschen stehen mit grossem Abstand auf dem Platz vor dem Imbiss. Ein Polizist fährt vorbei, öffnet die Schiebetüre und schiesst ein Foto. «Der grosse Teil der Bevölkerung hat sich an die Regeln gehalten», Stefan Oberlin, Sprecher der Kantonspolizei. Etwa 150 Meldungen aus der Bevölkerung seien bis zum Sonntagnachmittag eingegangen, wobei sich viele Gruppen wieder auflösten.

Bis zum Sonntag mussten wir keine zusätzlichen Gebiete sperren. Marco Cortesi, Stadtpolizei Zürich

Im Bezirk Bülach musste die Kantonspolizei zweimal eingreifen. Ein gutes Dutzend Jugendliche feierten in einem Keller und mussten je 100 Franken Busse bezahlen. «Bis zum Sonntagmittag mussten wir keine zusätzlichen Gebiete sperren», sagt Marco Cortesi von der Stadtpolizei. Beliebte Treffpunkte wie der Obere Letten und die Bäckeranlage sind schon seit zwei Wochen geschlossen. Die Parkplätze am Greifensee sind ebenso zu wie die Aussichtsterrasse Bäumli in Winterthur.

Dass die Massnahmen der Behörden wirken, zeigen Zahlen eines Smartphone-Trackings, das Intervista für den Kanton Zürich durchführt. Die Zürcherinnen und Zürcher haben sich diesen Samstag zwar etwas mehr bewegt als unter der Woche: durchschnittlich knapp 7 Kilometer. An einem Wochenende Anfang März waren es hingegen noch 17 Kilometer – ein grosser Rückgang.

Viele Aussichtspunkte sind gesperrt. Nicht so hier, oberhalb des Waidspitals. Foto: Dominique Meienberg

Prosecco-Flaschen und Pizza

In Zollikon tragen am Sonntag zwei Männer ein Kanu das Trottoir entlang. Einige Menschen wagen sich gar ohne ins Wasser, schütteln sich danach wie ein Hund. Wer in die Stadt einfährt, wird so empfangen: «Bleiben Sie zu Hause. Bitte. Alle.» Familien müssten nicht in ihren Zimmern verharren, sagte jedoch Mario Fehr.

Im Sommer nach Sizilien wäre schön. Nadja

Und so sitzen Nadja und Jonas mit ihrer Tochter Majla, anderthalb Jahre alt, auf einer Picknickdecke am Waldrand beim Käferberg, Samstagmittag, der Zürichsee im Dunst. Sonst wäre vielleicht der Götti noch dabei gewesen und andere Freunde, sagt Jonas. Im Sommer nach Sizilien wäre schön, sagt Nadja.

Pizzaschachteln und Proseccoflaschen stapeln sich in einem Abfalleimer, Highlights einer langweiligen Zeit. Daneben sitzen die Pensionäre René und Sabine auf dem Bänkli. Ein bisschen spazieren müsse sein. René graut es vor dem schlechten Wetter. «Dann bleiben mir nur noch der Bastelraum und meine Modellflieger.»

Maximal fünf Personen dürfen zusammen sein, auch auf einem Schiff. Foto: Dominique Meienberg

Etwas weiter, bei den Schrebergärten am Susenberg, füttert Max (88) eine Katze. Er hatte hier früher einen Garten, jetzt nicht mehr, doch die wilde «Busle» möchte er weiterhin mit Migros-Fertigfutter verwöhnen. Vergangene Woche hat der Verein allen Gärtnern einen Brief geschrieben: «Keine Grillfeste. Alle über 65 sollen zu Hause bleiben. Sonst droht die komplette Schliessung aller Gärten!!» Die zwei Ausrufezeichen haben geholfen. Ausser Max ist fast niemand da. Laut zwitschern nur die Vögel.

Ich will endlich neue Schuhe kaufen. Baku

Auf der anderen Stadtseite, auf dem Parkplatz, ist das Polizeiauto am Freitagabend ohne Halt an Florim, Baku und Dino vorbeigefahren. Ihre Wechseltechnik hat funktioniert. «Ich will endlich neue Schuhe kaufen», sagt Baku. Dino vermisst «d Badi, de Usgang, s Fitness». Und Florim möchte, wenn die Zahlen Fünf und Zwei nicht mehr gelten und auch sonst wieder alles wie immer ist, zuerst ins Restaurant Monti – «Burger essen».