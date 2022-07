Feuerwehreinsatz in Adliswil – Imker verliert bei Brand 250’000 Bienen In der Nacht auf Montag brannte in Adliswil ein Bienenhaus komplett nieder. Der betroffene Imker kann das Unglück kaum fassen. Markus Hausmann

1 / 5 Der Einsatz der Feuerwehrmänner dauerte drei Stunden. Foto: Feuerwehr Adliswil

Kurz nach drei Uhr nachts heulten am Montag in Adliswil die Sirenen auf. Die städtische Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an die Feldblumenstrasse aus. Dort, unterhalb der Schiessanlage, war ein Bienenhaus in Brand geraten, wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mitteilt. Ein Bewohner desselben Grundstücks hatte das Feuer bemerkt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Holzhüttchen bereits in Vollbrand.