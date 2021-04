Neues Hotel am Flughafen Zürich – 255 Zimmer und Luxus-Suiten: Hyatt eröffnet «Regency» trotz Corona Schon im Dezember wollte die Hyatt-Gruppe zwei neue Hotels im Circle eröffnen – wegen der Pandemie hat sie das verschoben. Nun empfängt ein Haus doch bereits Gäste. Thomas Zemp

Ab sofort können Gäste im Regency Hyatt im Circle beim Flughafen Zürich übernachten. Foto: zvg

Die amerikanische Hotelkette Hyatt hat grosse Pläne für Zürich: Nach dem Park Hyatt mit 5 Sternen mitten in der Stadt Zürich wollte das Unternehmen im vergangenen Dezember seine zwei neusten Häuser im Circle beim Flughafen Zürich eröffnen. Mit der Corona-Pandemie fielen die Hotels in der Stadt und in Flughafennähe, die Jahr für Jahr neue Rekordzahlen bei den Übernachtungen erreichten, aber in die tiefste Krise. Hyatt hat deshalb die Eröffnung des Regency Hyatt und des luxuriöseren Place Hyatt verschoben. Zu den beiden Hotels gehört auch das Convention Center, eines der grössten Veranstaltungszentren der Schweiz vorab für Kongresse, es soll im Spätfrühling eröffnet werden.