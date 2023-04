Mutmassliche Wildtier-Attacke – 26-jähriger Jogger in Norditalien möglicherweise von Bär getötet In der Provinz Trentino wurde ein lebloser Mann mit schweren Verletzungen nahe eines Forstwegs gefunden. In der Region leben rund 100 Bären.

In der bergigen und bewaldeten Gegend bei Trentino wurden zuletzt immer wieder Bären gesichtet. (Symbolbild) Foto: Florian Karrer (Keystone)

In Norditalien ist ein Jogger möglicherweise von einem Bären angegriffen und getötet worden. Der 26-Jährige wurde am frühen Donnerstagmorgen in der Ortschaft Caldes tot nahe eines Forstweges gefunden, wie die Provinz Trentino mitteilte.

Zu den möglichen Todesursachen wurde die Attacke eines Wildtieres gezählt, wie es hiess. Die Behörden ordneten eine Autopsie des Leichnams an. Der Körper des Mannes weise schwere Verletzungen auf. Er war am Mittwoch vom Joggen nicht zurückgekehrt, woraufhin seine Familie Alarm schlug.

In der bergigen und bewaldeten Gegend knapp eine Autostunde von der Provinz- und Regionalhauptstadt Trient entfernt, wurden zuletzt immer wieder Bären gesichtet. Einheimische sagten der Zeitung «L’Adige», dass es im vergangenen Monat mehrere Angriffe auf Nutztiere wie etwa Schafe gegeben habe. Schon Anfang März war unweit von Caldes ein Mann von einem Bären angegriffen und am Kopf und Arm verletzt worden. In der Provinz gibt es Schätzungen zufolge rund 100 wildlebende Bären.

SDA/step

