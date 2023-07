Verdacht auf Raserdelikt – 27-jährige Mitfahrerin stirbt bei Autounfall in Elgg Am Samstagabend verlor in Elgg ein 26-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es stürzte die Bahnböschung hinunter. Dabei zog sich seine Begleiterin tödliche Verletzungen zu. Hélène Arnet

Spurensicherung am Unfallort. Foto: Kapo

Es war Samstag, kurz nach 22.30 Uhr. Ein 26-jähriger Mann war auf der Schneiterstrasse in Richtung Elgg unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen verlor er in der Rechtskurve vor der Bahnüberführung die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses stürzte in der Folge mehrere Meter tief die Böschung der Bahnlinie hinunter und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Wie die Kantonspolizei am Sonntagmorgen mitteilte, verletzte sich die 27-jährige Beifahrerin dabei so schwer, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb. Der Fahrzeuglenker wurde nur leicht verletzt. Wegen des Verdachts auf ein Raserdelikt wurde er festgenommen. Die Staatsanwalt hat ein Verfahren eröffnet.

Bahnbetrieb war unterbrochen

Wegen des Unfalls musste die Schneiterstrasse bis etwa um 2.30 Uhr gesperrt werden. Der Bahnbetrieb der Linie Winterthur-St. Gallen wurde mehrfach unterbrochen.

Neben der Kapo Zürich standen der Rettungsdienst Winterthur mit Notärztin, die Feuerwehr Eulachtal, die Berufsfeuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur, die Rega, die SBB Intervention Winterthur sowie die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland im Einsatz.

