Jetzt redet ein Quarantänebrecher – 2750 Franken Busse nach Spaziergang – «Das ist nicht fair» Ein 44-jähriger Familienvater hielt sich am letzten von zehn Tagen nicht mehr an die Quarantäne. Das bringe ihn in finanzielle Schwierigkeiten.

Der Familienvater dem Zürcher Unterland muss eine Busse zahlen, weil er sich für drei Stunden nicht an die Quarantäne hielt. Foto: 20 Minuten

Ein Spaziergang im Wald kommt einen 44-jährigen Mann aus dem Zürcher Unterland teuer zu stehen. Denn eigentlich hätte er gar nicht spazieren dürfen – er war in Corona-Quarantäne. Zuvor war er mit seiner Ehefrau und seinem Sohn von einer Reise nach Serbien zurückgekehrt und wurde angewiesen, für zehn Tage strikt zu Hause zu bleiben. Weil er sich nicht an diese Anweisung hielt, muss er 2000 Franken Busse und 750 Franken Bearbeitungsgebühr zahlen (lesen Sie hier mehr).

Die Quarantäne habe der Familie aufs Gemüt geschlagen, äussert sich der Familienvater nun gegenüber «20 Minuten» zu seinem Verhalten. Am letzten Tag seien alle nervös geworden. Weil er es nicht mehr ausgehalten habe, sei er allein auf einen Spaziergang in den Wald. Als er nach rund drei Stunden zurückkam, hat bereits die Polizei vor der Haustür gewartet. «Das ist doch nicht fair», sagt der Mann. Es sei der letzte Tag der Quarantäne gewesen, und er habe keine Symptome gehabt.

«Busse eher hoch angesetzt»

Die Busse bereite ihm finanzielle Schwierigkeiten, sagt der Familienvater. «Ich habe Angst, dass ich jetzt deswegen Schulden machen muss.» Er habe zudem nicht gewusst, wie er sich wehren könne. Deshalb habe er den Strafbefehl des Statthalteramts Dielsdorf einfach akzeptiert.

Wer unter Quarantäne stehe, dürfe auch nicht allein in den Wald, sagt Rechtsanwalt Daniel Kettiger gegenüber «20 Minuten» zum Fall. Allerdings sei die Busse mit 2000 Franken «eher hoch angesetzt», zumal wenn es sich nicht um eine vermögende Person handle. Der Mann sei zudem nicht wegen eines Ansteckungsverdachts in Quarantäne. Die Busse stehe so nicht im Verhältnis zu diesem Fall. Die Strafe wäre bei einer Einsprache wohl tiefer ausgefallen, sagt Kettiger.

hwe