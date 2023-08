28. August 2023 – Die Nachrichten des Tages im Überblick Schweiz kämpft gegen Regenfluten

Knappes Ja zu Pistenverlängerungen

Big Bang der UBS wirft Schatten voraus Matthias Chapman

Guten Abend.

Der heftige Regen wird in Teilen der Schweiz zur Bedrohung

Welche Gebiete sind betroffen? «Ein Jahrhunderthochwasser ist möglich», schreibt Meteonews zur Lage am Rhein. Das Rheinvorland im St. Galler Rheintal ist teilweise geflutet. 2400 Kubikmeter Wasser pro Sekunde sollen maximal bei Diepoldsau abfliessen. Im Tessin sind Strassen gesperrt, und das Trinkwasser ist in einigen Orten verschmutzt. Im Kanton Glarus spitzt sich die Lage im Erdrutschgebiet von Schwanden zu. Für die Thur im Kanton Thurgau hat Alertswiss eine Hochwasserwarnung herausgegeben. Und auch Teile des Kantons Graubünden sind betroffen.

Der Rhein und die seitlichen Hochwasserkanäle sind gefüllt: Blick von Fussach Richtung Mündung in den Bodensee. Foto: Keystone

Worauf müssen wir uns noch einstellen? Bis zur Nacht auf Dienstag ist vor allem im Süden sowie in den nördlich angrenzenden Regionen mit grossen Niederschlagsmengen zu rechnen. Die Gefahr von Überflutungen, Murgängen und Erdrutschen ist beträchtlich. Im Süden werden verbreitet deutlich über 200 Liter pro Quadratmeter, im Norden bis gegen oder örtlich über 150 Liter erwartet.

Gehts noch knapper? Ja zu Pistenverlängerungen am Zürcher Flughafen

Wie fiel der Entscheid aus? 87 zu 83 Stimmen für die Verlängerung der Pisten 28 und 32 am Zürcher Flughafen in Kloten. Das hat der Kantonsrat heute nach mehrstündiger Debatte entschieden (zum Ticker). Eine Viertelmilliarde kostet das Vorhaben – finanziert vom Flughafen. Befürworterinnen geben an, es gehe um die Stabilität des Flugbetriebs und weniger Nachtflüge, Gegner befürchten eine Ausweitung der Kapazität.

Warum ist das wichtig? Letztlich wird das Stimmvolk über das Vorhaben entscheiden. Dies, weil SP, Grüne und AL noch im Ratssaal das sogenannte Kantonsratsreferendum ergriffen haben. «Dem Flughafen droht eine Bruchlandung, weil er viel Vertrauen verspielt hat», kommentiert dazu unser Autor Daniel Schneebeli. Das Abstimmungsdatum ist noch unklar, wird aber sicher nicht mehr dieses Jahr sein. Immer wieder äussert sich ein grosser Teil der Bevölkerung skeptisch zu Bauvorhaben am Flughafen. Die Angst, eine Kapazitätsausweitung könnte mehr Lärmemmissionen zur Folge haben, ist gross.

Big Bang der UBS wirft Schatten voraus

Was ist aufgetaucht? Seit Tagen steigt die Nervosität vor dem erwarteten Big Bang der UBS zur Credit Suisse. Am Donnerstag erfährt die Schweiz (die Welt), was mit der CS respektive mit den Angestellten der Bank und den Kundinnen passiert. Fast täglich gibt es News zum neuen Bankenkoloss – grosse und kleine. Heute heisst es in einem Medienbericht, auch die Wettbewerbskommission (Weko) könnte den Deal noch mit Auflagen belegen.

Warum ist das wichtig? Der Elefant im Raum ist die lang erwartete Information der UBS vom Donnerstag. In diesem Umfeld kommen Medien, Behörden und Protagonisten zu Wort. Es bleibt aber dabei: Wie es mit einem wichtigen Teil des hiesigen Finanzplatzes weitergeht, wird die Schweiz in drei Tagen erfahren.

Was morgen wichtig wird

Klimakleber Max Vögtli vor Gericht

Als «fliegender Klimakleber» erlangte Max Vögtli Anfang Sommer landesweite Bekanntheit. Ein Leserreporter hatte ihn dabei ertappt, wie er am Flughafen auf seinen Flug nach Mexiko wartete. Am Dienstag muss sich der Klimaaktivist vor dem Zürcher Bezirksgericht für zwei Aktionen verantworten, an denen er sich beteiligt hatte. Einmal klebte er sich im Zürcher Kunsthaus an den Rahmen eines Segantini-Gemäldes. Ein andermal blockierte er mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten den Morgenverkehr am Zürcher Utoquai.

Start der grossen Tennisshow in New York

Die US Open sind ein Höhepunkt in der Tennissaison. Night-Sessions, lautes Publikum und schnelle Bälle machen das letzte Grand-Slam-Turnier zum Spektakel. Aus Schweizer Sicht spielen Belinda Bencic, Stan Wawrinka, Dominic Stricker und Marc-Andrea Hüsler in New York. Bei den Männern sind alle Augen auf Novak Djokovic gerichtet, der letztes Jahr wegen der fehlenden Corona-Impfung nicht teilnehmen durfte.

Das Bild des Tages

Reichts, oder reichts nicht? Im Zürcher Kantonsrat war diese Anzeige heute das Mass aller Dinge – es ging um die Verlängerung zweier Pisten am Flughafen Zürich. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

