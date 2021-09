Unfall in Albanien – 28-jähriger Schweizer stirbt bei Sturz von Hotelterrasse Ein Genfer mit albanischer Herkunft ist bei einem Unfall in Tirana ums Leben gekommen. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

Blick auf den Skanderbeg-Platz in Tirana. Foto: Hektor Pustina (AP Photo/Keystone)

Ein Schweizer albanischer Herkunft ist am Freitag in der albanischen Hauptstadt Tirana ums Leben gekommen. Laut einem Medienbericht soll er von der Terrasse eines Hotels gestürzt sein.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte am Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA den Tod des Mannes. Zuvor hatte das schweizerisch-albanische Medienportal canton27.ch darüber berichtet.

Das EDA habe Kenntnis vom Tod eines Schweizer Staatsangehörigen in der albanischen Hauptstadt, die Schweizer Vertretung stehe in Kontakt mit den lokalen Behörden, schrieb das Departement weiter. Aus Gründen des Datenschutzes und der Privatsphäre machte das EDA keine weiteren Angaben.

Gemäss canton27.ch handelt es sich bei dem Opfer um einen 28-jährigen Lehrer einer Genfer Schule. Er soll von der Terrasse eines Hotels im fünften Stock gestürzt sein, weil das Geländer in schlechtem Zustand gewesen sein soll. Er starb demnach kurz darauf im Spital. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden.

Nach einer Zählung von canton27.ch ist dies bereits der zehnte Tourist, der in diesem Jahr in Albanien aufgrund der Unsicherheit und der schlechten Infrastruktur an den Stränden und in den Hotels ums Leben gekommen ist.

SDA/ij

Fehler gefunden?Jetzt melden.