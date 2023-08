29. August 2023 – Die Nachrichten des Tages im Überblick Wetterlage entspannt sich

Avenir Suisse sieht keine Wohnungsnot

Klimakleber verurteilt

Verfahren gegen Rammstein-Sänger eingestellt Nikolas Lütjens

Lage in der Schweiz beruhigt sich nach Unwettern

Was ist am Dienstag passiert? Nach den starken Niederschlägen in grossen Teilen der Schweiz hat sich die Situation entspannt. Die Höhe der Gewässerpegel normalisiert sich.

Warum ist das wichtig? Die Gefahr von Überflutungen war noch am Montag beträchtlich. Nun scheint sie gebannt. Lokale Erdrutsche und Murgänge sind aber weiterhin möglich. Im Wetter-Ticker bleiben Sie auf dem Laufenden.

Wie es den Leuten in Biasca geht, wo in 48 Stunden 368 Millimeter Regen fielen, erfahren Sie hier. Laut Meteo Schweiz tritt eine solche Regenmenge nur alle 100 Jahre auf.

Avenir Suisse warnt vor Eingriffen in den Wohnungsmarkt

Was steht in der neuen Avenir-Suisse-Studie? Wohnungsnot – von wegen! Die liberale Denkfabrik findet, der Wohnungsmarkt in der Schweiz funktioniere nach wie vor. Die Wohnkosten seien während Jahren nicht überproportional, sondern bloss parallel zu den Einkommen gestiegen. Die Studienautoren räumen aber ein, dass die Lage für Mieterinnen und Mieter in den Städten schwierig sei. Trotzdem warnt die Studie vor regulierenden Eingriffen in den Wohnungsmarkt. Diese würden eine Wohnungsknappheit nur verschlimmern oder neue Probleme schaffen.

Wie fallen die Reaktionen aus? Erwartbar. Schliesslich sind die Fronten längst verhärtet. Die SP schreibt in einer Reaktion, «die preistreibenden Immobilien-Eigentümer» seien schuld an den extremen Preisanstiegen in den Zentren. Ihr bekanntes Rezept: Wohngenossenschaften unterstützen.

Zürcher Gericht verurteilt Klimakleber Max Voegtli

Was wurde Voegtli vorgeworfen? Der 30-jährige Mediensprecher von Renovate Switzerland musste sich wegen Klebeaktionen im Zürcher Morgenverkehr und im Kunsthaus verantworten. Das Gericht verurteilte den Klimaaktivisten nun unter anderem wegen Nötigung und Sachbeschädigung. Er erhielt eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 Franken. Einen Anwalt hatte Voegtli für den Prozess nicht dabei.

Warum interessiert das? Ende Juni erlangte Voegtli Aufmerksamkeit der unerwünschten Art: Nachdem er an Ostern mit Mitstreitern die Gotthard-Autobahn blockiert hatte, wurde er von einem Reisenden zufällig am Flughafen Zürich erkannt und ungefragt fotografiert.

Das Bild gelangte in die Medien und sorgte für vorwurfsvolle und teils hämische Reaktionen: Die Flugreise des Klimaaktivisten führte via Paris nach Mexiko.

Kam direkt aus den Ferien: Max Voegtli, Sprecher der Klimabewegung Renovate Switzerland, steht mit seinen Rucksäcken vor dem Bezirksgericht. Forto: Keystone

Ermittlungen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann eingestellt

Was ist passiert? Deutsche Medien hatten Anfang Juni Recherchen veröffentlicht, in denen mehrere Frauen den Vorwurf erhoben, der Musiker habe weibliche Fans systematisch hinter die Bühne und in Hotels gelockt. Dort sei es dann zu Sex gekommen. Umstritten ist, wie einvernehmlich die jeweiligen Handlungen waren. Nun kommt die Berliner Staatsanwaltschaft zum Schluss, es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht gegen Lindemann. Ermittelt hatte sie wegen Anzeigen Dritter.

Warum ist das wichtig? Weil sich zeigt, wie schwierig die Aufarbeitung eines solchen Falles ist. Dass das Verfahren eingestellt wurde, heisst nicht, der Sänger der bekanntesten deutschen Band habe sich immer korrekt benommen. Die via Medien öffentlich gemachten Vorwürfe reichen handkehrum nicht als Beleg eines angeblichen Fehlverhaltens von Lindemann. Streiten lässt sich auch darüber, ob es den Medien gelungen ist, in diesem Fall eine Vorverurteilung zu vermeiden.

Was morgen wichtig wird

ZH 50 wird versteigert

In Zürich endet morgen Mittwoch um 19 Uhr die Versteigerung der tiefsten Autonummer, die im Kanton je unter den Hammer gekommen ist. Falls jemand noch mitsteigern will – es braucht viel Geld: Heute Nachmittag lag das höchste Gebot bei 78'000 Franken. Zum Vergleich, das Schild ZH 100 kostete vergangenen November 226'000 Franken.

Das Bild des Tages

Was Sie hier sehen, ist offenbar eine medizinische Premiere: Eine Frau in Australien klagte über Vergesslichkeit. Der Neurochirurg fand in ihrem Gehirn einen lebendigen Grund – einen acht Zentimeter langen Wurm. Die Geschichte dazu gibt es hier. Foto: EPA

