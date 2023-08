30. August 2023 – Die Nachrichten des Tages im Überblick Heikle Erdrutsch-Lage in Schwanden

Russen-Luftwaffe getroffen

Wieder Putsch in Afrika

Yakins Nati-Aufgebot für EM-Quali

Lädierter Ruf der Schweiz wegen Geldwäscherei Matthias Chapman

Heikle Lage in Schwanden

Kommt da noch mehr? Im Kanton Glarus fürchtet man sich vor weiteren Erdrutschen in Schwanden (Gemeinde Glarus Süd). Zudem könnte es zu Rückstauungen und einem Überlaufen der Linth kommen, sollte ein Murgang bis hinunter in die Wasserläufe fliessen. «Das Ereignis ist noch nicht beendet», erklärt der Gemeindepräsident von Glarus Süd. Am Dienstagabend verschütteten zwei Erdrutsche ein halbes Dutzend Häuser.

Es donnert und grollt, ein Schuttstrom aus Steinen und Erde rutschte in Schwanden in einen Dorfteil hinunter. Video: Tamedia

Warum ist das wichtig? Die meisten Schweizer Gebiete, die am Wochenende von viel Regen getroffen wurden, kamen glimpflich davon. Nicht so Schwanden. Abgesehen davon, dass sehr viel Infrastruktur zerstört wurde, kommt die Gemeinde auch weiterhin nicht zur Ruhe. Die Hänge sind durchnässt, Dutzende Menschen wurden evakuiert, und was auf die Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort zukommt, wird sich in den nächsten Tagen erst noch zeigen. News zur Lage in Schwanden lesen Sie im Ticker.

Russische Luftwaffe getroffen

Was ist passiert? Die Drohnenangriffe gegen Ziele in Russland werden heftiger. Die jüngste Attacke galt einem Flugplatz in Pskow. Dabei wurden vier schwere Armeetransportflugzeuge getroffen. Zudem gab es Drohnenangriffe auf weitere russische Städte. Erst in den letzten Tagen wurde bei Solzy ein Langstreckenbomber vom Typ Tupolew Tu-22M3 (Nato-Code: Backfire) zerstört. Was heute im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine passierte, lesen Sie im Newsticker.

Warum ist das wichtig? Die grosse Frage lautet: Wer steckt hinter den Angriffen auf Ziele in Russland? Unklar ist, von wo die Drohnen gestartet werden. Im Fall von Solzy hätten die Flugobjekte – wenn sie denn aus der Ukraine kämen – eine Strecke von mindestens 800 Kilometern über russisches oder weissrussisches Gebiet zurücklegen müssen. Nach dem Angriff auf Solzy vermuteten britische Geheimdienstler aber, die Drohnen seien von Sabotagetrupps in Russland gestartet worden.

Es geht um die Reputation der Schweiz

Wie will der Bundesrat die Geldwäscherei besser bekämpfen? Die Landesregierung schlägt ein nationales Register vor, in das sich künftig alle Firmen und anderen juristischen Personen in der Schweiz mit Angaben zu ihren wirtschaftlich Berechtigten eintragen müssen (Halt! Falls Sie jetzt aussteigen wollen, weil Ihnen das Thema zu trocken ist: Mit diesem Quiz werden Sie zum Profi in Geldwäscherei-Bekämpfung). Das Register soll mehr Transparenz schaffen. Strafverfolgungsbehörden könnten damit schneller und zuverlässiger feststellen, wer tatsächlich hinter einer Rechtsstruktur stecke (hier erklärt Bundesrätin Keller-Sutter ihre Pläne).

Warum ist das wichtig? Der Bundesrat will mit den Massnahmen die Integrität und die Wettbewerbsfähigkeit des Finanz- und Wirtschaftsstandorts Schweiz stärken. Die Schweiz hatte sich im In- und Ausland immer wieder der Kritik ausgesetzt, die Gesetzgebung bei der Geldwäscherei-Bekämpfung sei zu lasch.

Wieder Putsch in Afrika

Was ist passiert? Im zentralafrikanischen Gabun kam es am Morgen zu einem Militärputsch. Ein Armeeoffizier verkündete, die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom vergangenen Wochenende würden annulliert, das «Regime» abgesetzt und «alle Institutionen der Republik» aufgelöst (zum Artikel).

Warum ist das wichtig? Wieder hat das Militär in einem afrikanischen Staat die Macht übernommen. Diesmal haben die Soldaten jedoch keinen demokratischen Staatschef abgesetzt, sondern einen langjährigen Autokraten, dem seit vielen Jahren die Unterstützung der Bevölkerung fehlt. Präsident Ali Bongo Ondimba gilt als korrupter Machthaber.

Yakins Nati-Aufgebot für zwei EM-Quali-Spiele

Gibts Überraschungen? Murat Yakin beruft für die Spiele gegen Kosovo und Andorra mit Filip Ugrinic von den Young Boys einen einzigen Neuling. Haris Seferovic, Fabian Rieder und Breel Embolo fehlen aus unterschiedlichen Gründen (zum Artikel). Embolo hat sich Anfang August einen Kreuzbandriss zugezogen. Das ist nur der jüngste Rückschlag in seiner bewegten Karriere. «Eine Endlosstory mit Verletzungen und privaten Sachen» nennt es Yakin und denkt dabei an den Gerichtsfall im Juni.

Warum ist das wichtig? Yakin will sich mit der Schweiz möglichst rasch für die EM 2024 in Deutschland qualifizieren. Mit dem Spiel gegen Kosovo steht zudem eine besondere Affiche auf dem Programm. Im Schweizer Kader stehen mehrere Stars mit kosovarischen Wurzeln.

Was morgen wichtig wird

Endlich sagt die UBS, was sie mit der Credit Suisse plant

Es ist ein grosser Umbruch für den Schweizer Finanzplatz. Morgen veröffentlicht die neue Megabank zum ersten Mal gemeinsame Geschäftszahlen mit der CS. Die UBS gibt dann bekannt, wie es mit der Credit Suisse Schweiz weitergeht. Die Fragen, auf die Antworten erwartet werden: Wie viele Arbeitsplätze fallen weg? Was für eine Bank ist die neue UBS? Ab 6.45 Uhr am Donnerstagmorgen berichten wir laufend – News, Börse, Reaktionen, Kommentar und Einordnung.

Die grosse Show im Zürcher Letzigrund

Für den Leichtathletiksport ist das Weltklasse-Meeting ein Höhepunkt der Saison. Worauf wir dieses Jahr besonders gespannt sind? Den Auftritt der Kambundji-Schwestern: Die jüngere, Ditaji, stiehlt der bislang prominenteren Mujinga derzeit regelmässig die Show. Wie wird das morgen? Dazu sind Weltrekorde in den Sprintdisziplinen (auch Kurzhürden) möglich. Eine neue Bestzeit liegt beim 5000-Meter-Rennen der Männer drin. Wir berichten im Ticker.

Das Bild des Tages

Ist das tatsächlich unser Regierungsrat Mario Fehr, der hier mit einem Stück Blech posiert? Ja, er möchte aus der Auktion für das Autonummernschild ZH 50 möglichst viel Geld für die Staatskasse lösen. Das Bieterrennen läuft noch bis heute um 19 Uhr . 226’000 Franken war der bisherige Höchstpreis für ein Schild in Zürich, es war die Nummer ZH 100. Foto: ZVG

