Unbewilligte Demo in Zürich – 300 Linksautonome demonstrieren gegen Räumung des Koch-Areals Mehrere Hundert Besetzer und Sympathisanten ziehen durch die Badenerstrasse. Sie fordern, dass das besetzte Kochareal erhalten bleibt. Beat Metzler

Die Spitze des Demonstrationszugs mit dessen Motto. Foto: Anna-Tia Buss

Am Samstag um 15 Uhr haben sich rund 300 Hausbesetzerinnen und Sympathisanten auf dem Lindenplatz in Zürich-Altstetten versammelt. Von dort zogen sie über die Badenerstrasse Richtung Zentrum. Dabei skandierten sie Parolen («Wem sini Strasse, eusi Strasse»), spielten Musik («Our house in the middle of the street») und zündeten einige Rauchpetarden. Viele der Teilnehmenden trugen Hygienemasken. Die nicht bewililgte Kundgebung blieb friedlich, bisher ist es weder zu Sachbeschädigungen noch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen.