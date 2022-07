«Apropos» – der tägliche Podcast – 30’000 Kinder, 700 WCs, 5 Tonnen Brot – der Pfadi-Megaevent geht los Am Samstag startet im Wallis das Bula, das grösste Pfadilager der Schweiz. Zwei kleine Gemeinden rüsten sich für den Ausnahmezustand. Ein Augenschein vor Ort. Mirja Gabathuler als Host Sandro Oertli als Gast

Hier werden rund 30’000 Pfadis erwartet: Für das Bundeslager 2022 wird im Obergoms gerade eine Kleinstadt aufgebaut. Foto: Laurent Gilliéron (Keystone)

Eigentlich geht es eher ruhig zu in den Oberwalliser Gemeinden Goms und Obergoms. Doch in den nächsten Wochen werden dort 35’000 Helferinnen und Pfadfinder erwartet. Für das Bundeslager, kurz Bula 2022 – das grösste Pfadilager, das die Schweiz je gesehen hat –, wird gerade eine Kleinstadt aufgebaut. Wenn der Riesenevent am Samstag startet, werden auf einem ehemaligen Militärflugplatz Supermärkte, eine Poststelle, eine Funkstation, ein Spital und eine Konzertbühne stehen. Das meiste wird von Freiwilligen organisiert.

Newsroom-Praktikant Sandro Oertli hat den Aufbau zusammen mit Tamedia-Redaktor Philippe Reichen besucht (lesen Sie hier die Reportage). Im Podcast «Apropos» spricht er über Pfadi-Geist und Gemeinden, die sich für den Ausnahmezustand rüsten. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

