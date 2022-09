Tierversuche in der Schweiz – 31 Prozent der Tiere mussten mehr leiden Im letzten Jahr sind mehr als eine halbe Million Tiere für Versuche eingesetzt worden. Das ist ein Anstieg um drei Prozent. Auch die Belastung nahm zu.

In der Schweiz haben 2021 drei Prozent mehr Tierversuche als im Vorjahr stattgefunden. (Symbolbild) Foto: Keystone

In der Schweiz sind im vergangenen Jahr rund 575'000 Tiere für Versuche eingesetzt worden. Das entspricht einer Zunahme von drei Prozent. Doch nicht nur die Anzahl der Versuche war zunehmend, sondern auch die durchschnittliche Belastung der involvierten Tiere.

Dies teilte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Dienstag mit. So stieg gemäss neuer Tierversuchsstatistik die Anzahl Tierversuche mit dem Schweregrad 3, welche für die betroffenen Tiere mit der höchsten Belastung einhergehen, um 31 Prozent an. Gegenüber dem Vorjahr sank hingegen die Anzahl Versuche mit dem Schweregrad 0 um neun Prozent.

SDA/oli

