Versteigerung von Zürcher Sammlung – 325 Millionen Dollar für notleidende Kinder Im zweiten Teil der Auktion aus der Sammlung von Thomas und Doris Ammann sind weitere 66 Werke im Gesamtwert von 7,3 Millionen Dollar verkauft worden. Annik Hosmann

An zwei Tagen konnten Kunstliebhaber bei Christie’s in New York für die Bilder der Sammlung des Geschwisterpaars Thomas und Doris Ammann Geld bieten. Foto: Sarah Yenesel

Am Freitag sind bei Christie’s in New York 66 Werke aus der Sammlung von Thomas und Doris Ammann versteigert worden. Es war der zweite Tag mit Werken der Zürcher Geschwister, die in den Siebzigerjahren am Zürichberg eine Galerie gegründet hatten. Zuvor waren am vergangenen Montag «Shot Sage Blue Marilyn» von Andy Warhol zu einem Rekordpreis von 195 Millionen Dollar sowie weitere 35 Werke aus der Sammlung verkauft worden (lesen Sie hier die Reportage aus dem Auktionssaal).