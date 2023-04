Polizei sucht nach Zeugen – 33-jähriger Mann bei Streit mit Stichwaffe verletzt Bei einem Streit zwischen zwei Männern am Samstag im Kreis 4 ist einer der beiden mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. Der mutmassliche 30-jährige Täter konnte zunächst flüchten, wurde dann aber festgenommen.

Die Polizei hat am Samstag in Zürich ausrücken müssen, weil bei einem Streit einer der Kontrahenten mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden ist. (Symbolbild) Foto: Keystone

Kurz nach 18 Uhr wurde am Samstagabend die Stadtpolizei Zürich zu einem Streit an die Zinistrasse zwischen Sihlhalle- und Rolandstrasse gerufen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 33-jährigen Mann mit schweren Stichverletzungen. Sein Kontrahent hatte die Flucht ergriffen. Schutz & Rettung Zürich brachte den Verletzten umgehend in ein Spital, wo er notoperiert werden musste.