Abstimmung vom 28. November – 330 Millionen für die Verteilung von Gratiswärme Die Abwärme der Kehrichtverbrennung Hagenholz soll nicht nur in Zürich-Nord, sondern auch im Herzen der Stadt Zürich verteilt werden. Das ist teuer, doch das Geld kommt schneller zurück als gedacht. Lorenzo Petrò

Achtung, hier verläuft eine Wärmeleitung im Untergrund. Fernwärme-Kästen zur Lüftung einer Wartungskammer, wie dieser an der Josefstrasse, sollen bald auch in Wipkingen, Oberstrass, Unterstrass oder am Sihlquai zum Strassenbild gehören. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Es ist sinnvoll und in der Theorie simpel: Wärme fürs Heizen zu nutzen, die so oder so anfällt. Zum Beispiel die Hitze des Kehrichtheizkraftwerks Hagenholz in Zürich-Oerlikon. Doch ganz so trivial ist die Angelegenheit nicht. Und es ist nicht ganz billig, die Energie in die Wohnungen der Zürcherinnen und Zürcher zu bringen: 330 Millionen Franken möchte die Stadt ausgeben, um das bestehende Fernwärmenetz in Zürich-Nord gegen Süden hin zu erweitern. Am 28. November stimmen die Stadtzürcher darüber ab.

Worum geht es?

Die Stadt Zürich möchte mit einem Rahmenkredit von 330 Millionen Franken die Fernwärmeversorgung weiter ausbauen. Konkret soll Wärme aus Zürich-Nord auch in Haushalte in der Stadtmitte fliessen. Bereits 2018 sagte die Zürcher Stimmbevölkerung mit 83 Prozent Ja zu einer Verbindungsleitung zwischen Zürich-Nord und -West. Entlang dieser Leitung sollen nun die Gebiete Wipkingen, Oberstrass, Unterstrass, Guggach, Zürich-West/Sihlquai sowie Aussersihl erschlossen werden.