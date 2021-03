Das Gastgewerbe in der Corona-Krise – 3400 Stellen sind weg – eine war die von Salvatore Tramontana Das Zürcher Gastgewerbe hat im Corona-Jahr besonders gelitten, das zeigen die neusten Zahlen. Und das Beispiel eines 48-jährigen Arbeitslosen. David Sarasin , Tim Wirth

Salvatore Tramontana hat lange in der Gastronomie gearbeitet, seit vergangenem Oktober ist er arbeitslos. Foto: Dominique Meienberg

Carmen Walker Späh hatte am Montagnachmittag keine guten Nachrichten, als sie die aktuellen Wirtschaftszahlen des Kantons Zürich präsentierte. «Die Lage ist ernst, sehr ernst», sagte die Volkswirtschaftsdirektorin zu Beginn der Pressekonferenz.

Sie belegte diese Worte mit Zahlen: Die Wirtschaft im Kanton Zürich schrumpfte im vergangenen Jahr um geschätzte 4 Prozent, der Verlust an Wertschöpfung betrug zwischen Februar 2020 und Februar 2021 rund 15 Milliarden Franken.

Das hat Auswirkungen auf die Beschäftigung: Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet der Kanton Zürich rund 11’000 Arbeitslose mehr. Insgesamt sind es inzwischen fast 31’000. Die Arbeitslosenquote ist von 2,3 auf 3,6 Prozent gestiegen.

Wirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh präsentierte am Montag die Wirtschaftszahlen nach einem Jahr Corona. Foto: Samuel Schalch

Speziell strich Walker Späh das Gastgewerbe heraus, zu dem nicht nur Restaurants, sondern auch Hotels zählen. Es verzeichnet einen Abbau von schätzungsweise 3400 Vollzeitstellen. «Jede Entlassung ist ein persönliches Schicksal», sagte Walker Späh.

Gekündigt wegen Corona

Einer, der das weiss, ist Salvatore Tramontana. Arbeit sei für ihn wie eine Droge, sagt der 48-Jährige. Aber seit Oktober ist er «auf Entzug». Das italienische Restaurant in Zürich, in dem er servierte, hat ihm wegen der Corona-Pandemie gekündigt. Kurzarbeit im ersten Lockdown. 50 Prozent über den Sommer. Dann musste Tramontana gehen. «Ich will wieder mein normales Leben zurück», sagt er.

Die Situation von Tramontana widerspiegelt sich in den Zahlen: Mit einer Arbeitslosenquote von neu fast 11,9 Prozent liegt das Gastgewerbe weit über dem Schnitt der anderen Branchen (siehe Grafik). Um 7,2 Prozentpunkte ist die Arbeitslosenquote im Gastgewerbe im Vergleich zum Februar 2020 gewachsen. Für viele der Betroffenen, wie Tramontana einer ist, bedeutet das eine Zäsur.

5000 Franken verdiente er im italienischen Restaurant. «Ich mochte meine Mitarbeiter», sagt er, sie hätten zu ihm als Ältestem aufgeschaut. Jetzt muss Salvatore Tramontana zum ersten Mal im Leben Arbeitslosengeld beziehen. Knapp 3000 Franken erhält er im Monat. «Eigentlich will ich keine Hilfe annehmen», sagt er. Dann schlägt er mit den Händen so fest auf den Tisch, dass die Platte rüttelt. «Ich will kein Geld, sondern Arbeit.» Es gehe ihm dabei um seinen Stolz. Er könne etwas. Er habe immer gute Zeugnisse erhalten. Wegen seiner Pünktlichkeit hätten sie ihn «Schweizer» genannt, obwohl er nicht von hier komme. Und trotzdem findet er keinen Job.

Zurück an die Pressekonferenz der Volkswirtschaftsdirektion. «Corona hat unsere Wirtschaft deutlich stärker getroffen als andere Gegenden der Schweiz», sagt Carmen Walker Späh. «Das liegt vor allem daran, dass Zürich mit dem Flughafen stark vom internationalen Tourismus abhängig ist.» Der fehlende Tourismus treffe auch das Gastgewerbe hart.

Um diesem Missstand beizukommen, verlangt sie, dass das Reisen bei Nachweisung einer Impfung, eines negativen Testresultats oder einer Immunisierung bald quarantänefrei möglich wird. So würden wieder Leute nach Zürich kommen und auch von hier verreisen können.

Edgar Spieler, Leiter Arbeitsmarkt beim Amt für Wirtschaft, fügt an, die Gastronomie habe sich immer schon dadurch ausgezeichnet, dass die Angestellten mobil seien. Heisst: Wenn es wieder Stellen gibt, wird sich die Situation rasch ändern.

Die Gastrobranche wurde hart getroffen: 3400 Vollzeitstellen gingen im Jahr 2020 verloren. Foto: Urs Jaudas

Davon spürt Tramontana derzeit noch nichts: Jobs.ch, Jobscout24.ch , Adecco.ch – er klappert alles ab. Seinen Lebenslauf hat er aufgefrischt. Er bewirbt sich für Stellen, die ihn gar nicht interessieren. Doch zu einem Vorstellungsgespräch wurde Tramontana erst einmal eingeladen. «Sie versuchen erst gar nicht, mich als Menschen kennen zu lernen», sagt er.

Gewisse Branchen haben Stellen geschaffen

So verzweifelt sich die Lage für Tramontana auch präsentiert, nicht alle Branchen wurden von der Corona-Krise gleich hart getroffen. Es konnten auch Stellen geschaffen werden: etwa im Bereich Gesundheit und Soziales, dort gibt es 2300 neue Stellen. In der öffentlichen Verwaltung und der Bildung sind es 2100, in der IT-Branche 1900 und in der Elektroindustrie 1270.

«Die verstärkte Nutzung digitaler Kanäle hat verschiedenen Branchen geholfen, besser durch die Krise zu kommen», sagt Andrea Engeler, Chefin des Amtes für Wirtschaft. Das gelte besonders für den Detailhandel. Corona habe einen Strukturwandel beschleunigt, der sich schon vor der Krise deutlich abgezeichnet habe.

Aktuell zeige sich eine Zweiteilung: Am Inland orientierte Branchen wie der Detailhandel und das Gastgewerbe kämpften mit einer schlechten Geschäftslage, eher exportorientierte Branchen befänden sich hingegen in relativ guter Verfassung und stützten die Wirtschaft insgesamt.

Wirtschaft wächst noch in diesem Jahr

Tramontana trösten solche Zahlen kaum. Er hat versucht, sich umzuschulen, und lernte für einen Onlinetest der Universität Venedig, um sich als Italienischlehrer weiterzubilden. Vergeblich. Er konnte sich nicht konzentrieren. Sein Enthusiasmus sei ihm abhandengekommen, sagt er.

Momentan ist seine Freundin Olga zu Besuch, die in Mailand als Pflegeassistentin arbeitet. Wenn sie hier sei, habe er ein bisschen mehr Kraft, sei ein bisschen ruhiger. «Ich will nur harmonisch leben und kein Chaos», sagt Tramontana. Er sei auf einem Bauernhof aufgewachsen und brauche nicht viel. Nur eine Arbeit. Eine kleine Wohnung. Und seine Freundin in der Nähe.

Manchmal spricht Salvatore Tramontana im Bus Leute an und fragt sie nach einem Job. Kürzlich sei er im Wald zufällig mit einem Mann ins Gespräch gekommen, der ein Restaurant führe. «Ich habe ihm meine Nummer gegeben», sagt Tramontana. Ein bisschen lächelt er jetzt.

Vielleicht hat er Grund dazu. Laut Walker Späh soll die Zürcher Wirtschaft in diesem Jahr noch um 3,6 Prozent wachsen. Und wer weiss, wohin es Tramontana verschlägt, wenn irgendwann die Restaurants wieder öffnen werden.