Vierter Tag der Hitzewelle – 36,9 Grad: Junirekord in der Schweiz egalisiert Am Sonntag hat die Hitzewelle ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Das Wetter hat viele Menschen ins Wasser gelockt – dabei sind mindestens sieben Personen ums Leben gekommen.

Am Sonntag hat die Hitzewelle an verschiedenen Orten der Schweiz ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. In Beznau AG wurde mit 36,9 Grad der bisherige Junirekord aus dem Jahr 1947 egalisiert. Auch in Vaduz (35,2 Grad) und Payerne VD (34,9 Grad) war es laut dem Wetterdienst Meteonews im Juni noch nie so heiss. SRF Meteo meldete zudem Juni-Rekordwerte in Ebnat-Kappel (33 Grad), Fahy JU (32,9 Grad), Rünenberg BL (33,3 Grad), Salen-Reutenen (31,7 Grad) und Tänikon TG (34 Grad).

Obschon sich die Messtechniken geändert haben, galt der 27. Juni 1947 bis anhin als Rekordtag. Damals war es in Basel 36,9 Grad warm, wie SRF Meteo mitteilte. Am Sonntag war es folglich auch in Beznau AG so warm. Nah am Rekord war auch Neuenburg mit 36,5 Grad, wie Meteonews via den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Schon kurz vor 15 Uhr war es an vier Messstationen – Genf, Gösgen SO, Leibstadt AG und Sitten VS – bereits 35 Grad warm, wie Meteonews mitteilte. Am wärmsten war es um diese Uhrzeit in Genf mit 35,5 Grad. Bereits am Sonntagvormittag war demnach an mehreren Orten die 30-Grad-Marke geknackt worden.

Grund für die hohen Temperaturen war laut SRF Meteo die Tropennacht von Samstag auf Sonntag. In Basel und Genf war es beispielsweise am Samstagabend gegen 22.00 Uhr noch fast 30 Grad warm. Betrage die Frühtemperatur mehr als 20 Grad, werden am Nachmittag automatisch höhere Temperaturen erreicht, hiess es bei SRF Meteo.

Mindestens sieben Menschen gestorben

Während den heissesten Juni-Tagen in Teilen der Schweiz sind bei Badeunfällen in Bädern und Gewässern gemäss den Polizeistellen seit Donnerstag mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen.

Am späten Sonntagnachmittag starb ein 85-jähriger Mann bei Grandson VD, nachdem er bewusstlos aus dem Neuenburgersee gezogen worden war. Trotz schneller Hilfe konnte der in der Region wohnhafte Schweizer nicht mehr gerettet werden.

Am frühen Samstagabend verunglückte ein im Kanton Bern wohnhafter Schweizer beim Schwimmen in der Aare. Er war zusammen mit drei Frauen in den Fluss gestiegen und wenig später in Schwierigkeiten geraten. Trotz Wiederbelebungsversuchen nach seiner Bergung aus dem Wasser starb er noch vor Ort.

Bei Badeunfällen in Schweizer Bädern und Gewässern sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Keystone

Eine am vergangenen Freitag bei Chevroux NE bewusstlos aus dem Neuenburgersee geborgene 65-jährige Frau ist am Samstagabend im Lausanner Universitätsspital Chuv gestorben.

Ein 78-jähriger Franzose wurde am Samstagmittag bei Caslano TI tot aus dem Luganersee geborgen worden. Und im Familienbad Dreilinden in St. Gallen starb am Freitagabend ein 46-jähriger Mann.

Zudem verstarb am Freitagnachmittag ein 14-Jähriger nach einem Badeunfall in der Maggia bei Tegna in der Gemeinde Terre di Pedemonte. Er war in den Fluss gesprungen und nicht mehr aufgetaucht.

Ein seit Donnerstagabend im Sarnersee bei Sachseln OW vermisster 23-jähriger Mann ist am Freitagmittag von Polizeitauchern tot geborgen worden.

Vermisster Mann und reanimierter Knabe

Noch vermisst wurde vorerst ein 74-jähriger Mann, der am Freitag auf der Höhe von Villeneuve im Genfersee verschwunden war. Der Schweizer mit Wohnort im Wallis sei von seinem Schiff aus schwimmen gegangen und plötzlich untergetaucht, hiess es.

Zu einem weiteren Badeunfall kam es am Samstagmittag im Gartenbad in Reinach BL. Ein siebenjähriger Knabe wurde bewusstlos im Wasser entdeckt und geborgen. Ein Bademeister leitete die Reanimation des Kindes ein, bevor es mit der Ambulanz in ein Spital gefahren wurde.

In ein Spital geflogen werden musste am Sonntagnachmittag auch ein 17-Jähriger in Nussbaumen TG. Er sprang gemäss ersten Erkenntnissen der Thurgauer Kantonspolizei kopfvoran ins Wasser und verletzte sich.



Ende nicht absehbar

Nach Einschätzung von Meteoschweiz (Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie) ist das Ende der Hitzewelle noch ungewiss. Zur Zeit gilt für die Niederungen der Alpensüdseite, das Zentralwallis sowie für die West- und Nordwestschweiz eine Hitzewarnung der Stufe 3 bis Dienstagabend.

Schlauchboote fahren auf der Aare bei Rubigen. (18. Juni 2022) Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Im Laufe des Montags dürfte vorübergehend etwas kühlere Luft einfliessen, am Dienstag ist aber bereits wieder wärmere Luft zu erwarten, so Meteoschweiz.

Gemäss SRF Meteo sollen die Temperaturen ab Mitte nächster Woche allmählich sinken. Es bleibe aber schwül-warm mit Höchstwerten zunächst um 29 Grad, am Samstag um 25 Grad. Im Süden rechnet SRF mit vermehrt Gewittern bei 26 bis 30 Grad.

Der Grund für die aktuelle Hitze ist laut SRF Meteo ein Tiefdruckgebiet vor der portugiesischen Atlantikküste. Dieses befindet sich seit Tagen dort, wo das klassische Azorenhoch zu diesem Zeitpunkt sein sollte.

Die Folge davon ist, dass sich von Spanien bis zu den Alpen in den vergangenen Wochen immer wieder Südströmungen einstellen konnten. Diese sorgten schon vor rund einem Monat für die ersten Hitzetage in der Schweiz.

Tropische Nacht

Laut SRF Meteo war schon die Nacht extrem warm, namentlich in den Föhnregionen. Von einer Tropennacht spricht man, wenn das Thermometer nicht unter 20 Grad fällt. Die wärmste Nacht gab es in Gersau (SZ), wo das Thermometer um 04.20 Uhr in der Nacht 28,0 Grad anzeigte, wie SRF Meteo auf Twitter schreibt. In Altdorf UR waren es 27,3 Grad, in Vaduz 26,9 Grad, in Oberriet/Kriessern (SG) 26,3 Grad und in Evionnaz (VS) 26,2 Grad. In Salen-Reutenen TG kam zu einem lokalen Rekordwert: Seit Messbeginn vor 51 Jahren war keine Nacht wärmer, wie Meteo News mitteilte.

Bereits am Samstagabend waren gegen 22 Uhr extrem hohe Temperaturen in der Schweiz gemessen worden. In Genf und Basel zeigte das Thermometer zu diesem Zeitpunkt knapp 30 Grad an, wie MeteoNews auf Twitter bekanntgab.

Freibäder «zum Bersten voll»

Die Hitze hat am Wochenende viele Menschen ins Wasser gelockt. Das Freibad Marzili in Bern verzeichnete am Samstag 15'000 Besucherinnen und Besucher. Für Sonntag dürfte die Bilanz ähnlich ausfallen. Das Marzili zählte die Besucherinnen und Besucher erstmals mit Zugangssensoren, wie Anlagenchef Beat Wüthrich zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Das Flussbad Letten an der Limmat in Zürich am Samstag, dem 18. Juni 2022. Foto: Keystone

Das Strandbad Mythenquai am Zürichsee war am Samstag «zum Bersten voll», sagte ein Verantwortlicher. Aufgrund eines neuen Kassensystems lagen ihm die aktuellsten Zahlen nicht vor. Er schätzte, dass am Samstag 9000 bis 10'000 Personen im Mythenquai schwimmen gingen.

Die Badis seien überall voll, sagte ein Verantwortlicher des Zürcher Flussbads Unterer Letten. Die Anzahl Gäste würden sie nicht mehr publizieren. Ob Unterer oder Oberer Letten – es sei schwierig, den Überblick zu bewahren, da die Menschen überall in den Fluss springen würden. Wenn es heiss sei, seien die Badis am Anschlag, schlussfolgerte er.

Menschen kühlen sich in Lugano ab. (18. Juni 2022) Foto: Elia Bianchi (Ti-Press/Keystone)

Ähnlich tönte es in der Westschweiz, etwa in den Freibädern in Yverdon-les-Bains VD, Nid-du-Crô in Neuenburg oder im Schwimmbad in Delsberg JU. Keinen Besucherrekord verzeichnete das Bains des Pâquis in Genf am rechten Ufer des Sees. Am Samstag zählte es zwischen 3000 und 4000 Besucherinnen und Besucher, ebenso viele wurden für Sonntag erwartet, wie ein Verantwortlicher Keystone-SDA sagte. An den «grossen Tagen» könne die Besucherzahl auf bis zu 6000 Personen ansteigen.

Rekordhitze in Deutschland

Die erste Hitzewelle des Jahres hat am Wochenende auch weite Teile Deutschlands mit extremen Temperaturen im Griff gehabt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) registrierte am Sonntagnachmittag nach eigenen Angaben laut vorläufigen ersten Messungen an mehreren Wetterstationen in den Bundesländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg Werte von 38 Grad und mehr.

In Cottbus wurde mit 39,2 Grad ein neuer Temperaturrekord für die zweite Junidekade gemessen. Der bisherige Rekord für diesen Zeitraum war 2002 mit 38,3 Grad im Rheinland gemessen worden. Für Cottbus selbst war es zugleich die höchste je gemessene Temperatur seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnungen 1888. Laut DWD wurde damit der mehr als 100 Jahre alte bisherige Allzeitrekord von 38,9 Grad übertroffen, der am 19. Juli 1921 dort offiziell registriert worden war.

Auch weite Teile Europas haben am Wochenende unter einer aussergewöhnlich frühen Hitzewelle geächzt. Video: Tamedia

Vielerorts lagen die Temperaturen zudem nur knapp unter 38 Grad. In einem breiten Streifen vom Oberrhein in Baden-Württemberg über das südliche Hessen und Bayern bis in das südliche Ostdeutschland wurden nach Angaben des Wetterdienst am Sonntagnachmittag um 15 Uhr zwischen 35 und 37 Grad registriert. Im weiteren Verlauf des Tates drohten demnach in vielen Regionen auch starke Gewitter und teils unwetterartiger Regen.

Im starken Gegensatz dazu befand sich der Norden und Nordwesten Deutschlands am Wochenende unter dem Einfluss einer Kaltfront, in Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurden am Sonntagmittag vor allem in Meeresnähe teils lediglich Werte zwischen zwölf und 15 Grad erreicht. Auch in Nordrhein-Westfalen waren es verbreitet lediglich um die 20 Grad.

Fast 43 Grad in Südfrankreich

In Frankreich sprach der Wetterdienst Météo France von der frühesten Hitzewelle seit 1947. In elf Gebieten wurden demnach neue Temperatur-Rekorde für den Monat Juni aufgestellt. Im südwestfranzösischen Biarritz wurde mit 42,9 Grad der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen. Landesweit wurden zahlreiche Festivals, Sport- und Kulturveranstaltungen abgesagt. In Bordeaux erliessen die Museen Besuchern bei Temperaturen von 40 Grad den Eintrittspreis.

Im südfranzösischen Département Var lösten Artillerieübungen der Armee am Samstag einen Waldbrand aus, rund 600 Hektar Land gingen in Flammen auf. Auch dort behinderte Munitionsbelastung die Löscharbeiten. Menschen waren laut Feuerwehr nicht betroffen, lediglich 2500 Schafe mussten in Sicherheit gebracht werden. Für Sonntagabend wurden für die französische Atlantikküste Gewitter erwartet.

Waldbrände in Spanien

In Spanien fielen die Temperaturen nach tagelanger Hitze auf unter 30 Grad. Bis Sonntag verwüsteten Waldbrände mehr als 20.500 Hektar Land im Gebirgszug Sierra de la Culebra im Nordwesten des Landes, 14 Ortschaften wurden vorübergehend evakuiert.

Flammen steigen in einem Weinberg in Nordspanien auf. Die spanische Feuerwehr kämpft in mehreren Teilen des Landes, die von einer für diese Jahreszeit ungewöhnlichen Hitzewelle betroffen sind, um die Eindämmung von Waldbränden. Foto: Miguel Oses (AP/dpa)

Am Sonntagmorgen konnten hunderte Bewohner in ihre Häuser zurückkehren, nachdem sich die Lage gebessert hatte. In der nördlichen Region Navarra forderten die Behörden Bewohner am Sonntag auf, «unnötige Fahrten» zu vermeiden, um die Strassen für die Feuerwehr freizuhalten, dort wurde ein Waldbrand durch heftigen Wind angefacht.

Dürre in der Po-Ebene

In Norditalien leidet die Po-Ebene unter der schlimmsten Dürre seit 70 Jahren, mehrere Gemeinden rationierten die Wasserverteilung. Nach Angaben des Landwirtschaftsverbandes Coldiretti geben die Milchkühe des Landes wegen der Hitze derzeit zehn Prozent weniger Milch als normal.

In den Niederlanden gab der Wetterdienst eine Warnung für die südliche Provinz Limburg heraus, wo die Temperaturen auf 35 Grad steigen könnten. In Grossbritannien verzeichneten die Behörden den dritten Tag in Folge neue Temperaturrekorde für die Jahreszeit.

«Extrem wird zum neuen Normal»

Die Zunahme der Hitzewellen und Dürren ist laut Wissenschaftlern eine direkte Folge der globalen Erwärmung. Dabei nehmen sowohl Intensität als auch Dauer und Häufigkeit dieser Phänomene zu.

Nach Einschätzung der Umweltschutzorganisation Greenpeace ist der weltweite Klimawandel der «eigentliche Motor» hinter der aktuellen Hitzewelle. «Extrem wird zum neuen Normal», erklärte deren Klimaexperte Karsten Smid am Sonntag in Hamburg. Nie zuvor sei es in Europa so früh im Jahr so heiss und trocken gewesen. Er forderte zugleich eine massive Ausweitung der politischen Anstrengungen zur Eindämmung des Klimawandels.

Abo Hitzewellen und Erderwärmung Seit den 80er-Jahren wird der Sommer immer sonniger Kennzahlen Schweiz und weltweit Die neusten Daten zum Klimawandel Smid verwies dabei auf die anhaltend extrem hohen Temperaturen in Spanien oder Frankreich ebenso wie auf die Hitzewelle, die an diesem Wochenende weite Teile Deutschlands erfasst hat. Deutschland sei auf die Folgen der Klimakrise nicht vorbereitet, ergänzte er. Die politische Antwort auf die Entwicklung sei im Prinzip «offensichtlich». Nötig seien ein schneller Ausstieg aus der Nutzung von Kohle, Öl und Gas sowie der rasche Ausbau erneuerbarer Energien.





SDA/AFP

