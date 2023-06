Täter wurde verhaftet – 39-Jähriger sticht im Tessin einem Mann in den Rücken Wie die Tessiner Kantonspolizei am späten Montagabend mitteilte, wurde der Mann mit mittelschweren Verletzungen in ein Spital in Vezia TI gefahren.

Zur Messerstecherei kam es kurz nach 20.30 in einer Privatwohnung in Vezia TI. (Symbolbild) IMAGO/Pond5

Ein 39-Jähriger hat am Montagabend in Vezia TI einem 46-Jährigen mit einem Messer in einer Privatwohnung in den Rücken gestochen.

Das Opfer wurde mit «einigermassen schweren Verletzungen» in ein Spital gebracht, nachdem er von Beamten der Kantonspolizei und weiteren Rettungskräften aus der Region sowie dem Grünen Kreuz Lugano erstversorgt wurde, wie es in einer Mitteilung der Polizei am späten Montagabend hiess.

Grund unbekannt

Der Grund für den Angriff war zum Zeitpunkt der Mitteilung durch die Tessiner Kantonspolizei nicht bekannt.

Die Polizei habe den 39-jährigen Mann schnell identifiziert und ihn festgenommen. Beim Angreifer handle es sich um einen in der Region Lugano wohnhaften Italiener. Das Opfer sei ein Schweizer.

SDA/sys

