4. September 2023 – Die Nachrichten des Tages im Überblick SBB mit Passagierrekord

Schweizer Wirtschaft stagniert

Ex-Flüchtling darf für die Schweiz starten

Selenskis neuer Kriegsminister

Land unter in Madrid Matthias Chapman

Passagierrekord bei den SBB

Was zeigen die Zahlen? 1,33 Millionen Personen in der Schweiz reisten im ersten Halbjahr 2023 mit den SBB. Das ist Rekord. Und es sind 3 Prozent mehr als im letzten Vor-Corona-Jahr 2019. Weil von Januar bis Juni ein Gewinn von knapp 100 Millionen Franken herausschaute, gehts der Bahn auch wieder besser.

Warum ist das wichtig? Pünktlichkeit, Ausbau, Sicherheit: Die SBB müssen investieren können, um sich zu steigern. Und das geht nur, wenn die Finanzlage besser wird.

Schweizer Wirtschaft wächst nicht mehr

Was sagen die Zahlen? 0,0 Prozent – das Wachstum in der Schweizer Wirtschaft ist im zweiten Quartal zum Stillstand gekommen. Gewichtiger Grund ist, dass Deutschland nicht mehr vom Fleck kommt. Seit mehreren Quartalen stagniert dort das Bruttoinlandprodukt (BIP). Auch der starke Franken belastet.

Wie sind die Perspektiven? Kommts in der Schweiz zur Rezession? Eher nicht, sagen Ökonomen. Gehts also wieder aufwärts? Ebenso wenig, prognostizieren dieselben. Immerhin: Für den Arbeitsmarkt sieht es nicht schlecht aus. Trotz stagnierendem BIP würden die Firmen weiter nach Angestellten suchen.

Vor Krieg geflüchteter Läufer darf für die Schweiz starten

Was hat der Weltverband entschieden? Spitzenläufer Dominic Lobalu flüchtete aus dem Südsudan in die Schweiz, lebt seit 2019 im sankt-gallischen Abtwil und startet für den LC Brühl. Eigentlich wollte der 25-Jährige an der WM in Budapest für die Schweiz starten (über 5000 oder 10’000 Meter), erhielt aber von World Athletics keine Bewilligung. Nun aber hats gemäss Recherchen dieser Redaktion doch noch geklappt. Allerdings darf er erst ab April 2026 in Rot-Weiss antreten.

Was sagt der Betroffene selbst? Er möchte lieber schon heute als erst übermorgen für das Land und die Menschen laufen, die ihm als Flüchtling erstmals in seinem Leben ein Gefühl von Heimat gegeben hätten, so Lobalu. «Als Athlet träumt man von WM- und Olympiamedaillen. Diesen Traum werde ich weiterverfolgen.»

Sie möchten Dominic Lobalu kennen lernen? Hier ist seine Geschichte. Eine Video-Doku:

Der Läufer ohne Land – Die Geschichte von Dominic Lobalu Mit neun Jahren flüchtete er nach dem Tod seiner Eltern aus dem Südsudan. Video: Tamedia

Neuer Kriegsminister für die Ukraine

Wer ist der neue Mann? 41 Jahre jung ist Rustem Umjerow, der nun das Kriegsministerium in Kiew übernimmt. Sein Vorgänger Olexi Resnikow ist bei Präsident Wolodimir Selenski in Ungnade gefallen. Umjerow weist eine eindrückliche Vita vor (zum Porträt): Er studierte in Kiew und in den USA, arbeitete für Investmentfirmen, sass im Parlament und war jüngst als Unterhändler in wichtige Verhandlungen involviert.

Was wird sein Einfluss auf den Krieg sein? Selenski sagte bei der Vorstellung Umjerows, das Militär und der Austausch mit der Bevölkerung bräuchten neue Impulse. Zudem war Umjerow bereits jetzt in die Waffengeschäfte mit dem Westen involviert. Das wird auch künftig äusserst wichtig für die Ukraine sein.

Land unter in der Region Madrid – und trotzdem ein kleines Wunder

Was ist passiert? In der Region um die spanische Hauptstadt regnete es am Wochenende wie aus Kübeln (teils bis zu 215 Liter pro Quadratmeter). Strassen wurden weggespült, Häuser überflutet. Noch heute sind U-Bahn und Strassenverkehr beeinträchtigt. Vier Menschen verloren ihr Leben.

Was den Menschen Trost spendet: Die Rettung eines Knaben. Medien sprechen von einem «Wunder». Der Zehnjährige sei am Montag gegen acht Uhr morgens im Westen der Region Madrid auf einem Baum gefunden worden, nachdem er dort bei Starkregen und Orkanböen die ganze Nacht verbracht habe. Der Bub war am Sonntagabend auf den Baum geflüchtet. Zuvor war der Wagen seiner Familie von den Wassermassen eines Flusses mitgerissen worden. Der Vater wird noch vermisst, die Mutter und die Schwester des Knaben hätten sich aus eigener Kraft retten können, hiess es.

Schlamm und Sand spülten bei Aldea del Fresno Autos einfach weg. Foto: Javier Soriano (AFP, 4. September 2023)

Was morgen wichtig wird

Jositsch zum Zweiten?

Der SP-Ständerat will morgen an einer Medienkonferenz (wir berichten live ab 10.30 Uhr) bekannt geben, ob er bei der Berset-Nachfolge noch mal ins Bundesratsrennen steigt. Kaum jemand zweifelt daran, dass er es nochmals versucht. Beim letzten Mal hat er den Ärger vieler SPler provoziert, als er sich trotz «SP-Verbot» für Männer für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga bewarb. Beim Volk geniesst der Zürcher hingegen Sympathien, wie jüngst eine Umfrage zeigte. Jositschs Lage ist kompliziert: Im Herbst will er auch noch in den Ständerat gewählt werden.

Strompreis 2024: Checken Sie Ihre Gemeinde

Oberlunkhofen schockte vor einem Jahr seine Bewohnerinnen und Bewohner mit einem Strompreisanstieg von 294 Prozent. Auf 58 Rappen wurde der Tarif pro Kilowattstunde für 2023 veranschlagt (die Übersicht mit allen Gemeinden finden Sie hier). Und jetzt? Wer wird das Oberlunkhofen von 2024? Morgen Dienstag, ab 13 Uhr, erfahren Sie es via unsere App und Website.

Das Bild des Tages

Mit Johnny Depp kann Olaf Scholz nicht konkurrieren. Als Pirat geht der deutsche Kanzler nicht durch, viel zu brav kommt er dafür rüber. Am Montag zeigte er sich mit Augenbinde. Grund: Er stürzte am Wochenende beim Joggen. Foto: Keystone

Matthias Chapman ist Mitglied der Chefredaktion des «Tages-Anzeigers». Sein Werdegang auf der Redaktion führte ihn seit dem Jahr 2000 durch verschiedene Funktionen. Zuerst als Newsredaktor, dann als Reporter und Reporterchef beim Newsnetz. Dort leitete er später auch das Ressort Wirtschaft. Ab 2013 war Matthias Chapman in der konvergenten Redaktion als Tagesleiter und Nachrichtenchef tätig. Zusätzlich leitete er bis Mitte 2023 die Teams News und Sitemanagement. Mehr Infos @matthiaschapman

