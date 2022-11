Neue Arbeitsformen in Zürcher KMU – 4 Tage auf der Baustelle, 3 Tage Wochenende Das Modell der verkürzten Arbeitswoche ist auch in Zürcher Handwerksbetrieben angekommen. Ein Elektriker und ein Ofenbauer erzählen, wie das möglich ist und weshalb alle von mehr freien Tagen profitieren. Jigme Garne

Vier Arbeitstage mit je neun Stunden – geht die Rechnung für Handwerkerinnen und Handwerker auf? Foto: Christian Pfander

Es ist kurz nach Mittag an diesem Donnerstag, und der Servicemonteur Muhammed Özcan muss bald wieder los. Seine Mittagspause ist jetzt kürzer als früher, eine Stunde muss ihm reichen. Und auch auf die ausgiebige Znüni-Pause verzichtet er freiwillig. «So merke ich fast gar nicht, dass mein Tag neun statt acht Stunden hat», sagt Özcan. Weil er täglich länger dranbleibt, kann er heute um 17 Uhr ins dreitägige Wochenende. Özcan arbeitet in der Firma EO Elektro Oberland in Bauma und Uster, wo die Angestellten seit dem Frühjahr eine 4-Tage-Woche haben. Und dies bei vollem Lohn.