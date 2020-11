Tanzdemo in Zürich – 400 Leute tanzen auf dem Helvetiaplatz Eine bewilligte Kundgebung im Kreis 4 zieht zahlreiche Tanzwillige an. Die Demonstration soll Tanzen und Bewegung in Pandemie-Zeiten nach aussen tragen.

Die Teilnehmenden auf dem Helvetiaplatz tragen Masken und halten mehrheitlich den Abstand ein. Foto: aho

Am Samstagnachmittag tanzen nach Angaben der Stadtpolizei rund 400 Personen auf dem Helvetiaplatz im Kreis 4. Was nach Party tönt und aussieht, ist eine bewilligte Kundgebung «für den Tanz als legitimen Selbstausdruck». Die Initianten, die Tanzschule «Tanz dich ganz», begründen auf ihrer Website die Veranstaltung wie folgt: «Weil uns jetzt dieser notwenige tänzerische Kontakt untereinander zunehmend verboten wird, setzen wir mit unserer Tanzdemonstration ein starkes Zeichen, damit das freie Tanzen auch in den herausfordernden Virenzeiten erhalten bleibt: Wir demonstrieren für den Tanz als legitimen und unterstützenswerten Selbstausdruck.»

Die Teilnehmenden tragen Masken, die Sicherheitsabstände werden weitgehend eingehalten, wie ein Augenschein vor Ort zeigt. Getanzt wird meist an Ort. Die Veranstalter müssten dafür sorgen, dass der Sicherheitsabstand eingehalten werden und die Menschen Masken tragen, sagt die Zürcher Stadtpolizei auf Anfrage.

Die Polizei ist vor Ort, hält sich aber im Hintergrund. Krawall erwartet sie offenbar nicht. Die Kundgebung gelte als Anlass «mit geringer Gefährdungsstufe», wie ein Polizeisprecher erklärte.

aho