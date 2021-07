Spezielle Demonstration in Paris – 400 Obdachlose protestieren in Zelten auf vornehmen Platz Menschen ohne feste Bleibe haben auf dem schicken Pariser Place des Vosges ein Zeichen gesetzt.

Eine Demonstration anderer Art: Pariser Obdachlose fordern eine dauerhafte Bleibe. Foto: Julien Mattia/Le Pictorium Agency via Zuma/DPA/Keystone (29. Juli 2021)

Wohnungslose forderten in einer Kundgebung in einem vornehmen Pariser Quartier dauerhafte Wohnmöglichkeiten. An der Aktion waren auch Familien und unbegleitete Minderjährige beteiligt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag berichtete.

Von der Hilfsorganisation Utopia 56 hiess es in einer Mitteilung, Notunterkünfte seien häufig überfüllt. So würden regelmässig Tausende Menschen auf der Strasse gelassen. Die Organisation bemängelte zudem, dass Strukturen für die Erstaufnahme in Frankreich fehlten. «Wir werden so lange bleiben, bis alle Anwesenden untergebracht sind», sagte der Aktivist Philippe Caro vom Verein «Solidarité migrants Wilson». In Paris und Umgebung gebe es 400’000 leerstehende Wohnungen.

Im November hatten wohnungslose Migrantinnen und Migranten auf dem zentralen Place de la République Zelte aufgebaut, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Die brutale Räumung des Camps durch die Polizei hatte in Frankreich für Empörung gesorgt und Kritik an einem Gesetz zum besseren Schutz der Sicherheitskräfte weiter angeheizt.

