Sammler aus dem Zürcher Unterland – 4000 Vinylplatten lagern in seinem Dachstock Als Hans Peter Millischer jung war, fuhr er in den USA dem Highway entlang und stöberte nach Raritäten. Heute lässt der 75-Jährige am liebsten eine Single drehen, legt sich hin und beginnt zu träumen. Ursula Fehr

Etwa 2500 Langspielplatten und 1500 Singles besitzt Hans Peter Millischer. Foto: Milad Perego

«Schon in der Oberstufe sassen mein Bruder und ich an freien Nachmittagen in der Grammobar eines St. Galler Warenhauses und tauchten mit unseren Kopfhörern in die Tonwellen der Vinylschallplatten ein», erzählt der 75-jährige Hans Peter Millischer. Seither ist er ein Sammler. Seine Frau Monique scheint seine Leidenschaft zumindest zu dulden; oft verweilen sie zusammen und mit Freunden inmitten der Sammlung von etwa 2500 LPs und 1500 Singles im Dachstock ihres Riegelhauses im Zürcher Unterland.