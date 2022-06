Zurich Pride Festival – 40’000 Teilnehmende und 34 Grad Celsius – das war die Pride 2022 Schrill, fordernd, fröhlich: Die Hitze-Pride hat einen friedlichen Abschluss gefunden. Erstmals in der 27-jährigen Geschichte des LGBTQ-Umzugs standen die trans Menschen im Mittelpunkt. Thomas Hasler Pascal Unternährer Ela Çelik (Fotos)

Laut SRF Meteo war es am Samstag 34 Grad heiss in Zürich – wohl Rekord für ein Pride-Wochenende. Sicher ein Rekord war die Anzahl der Teilnehmenden: Wie Alex Wenger vom Organisationskomitee auf Anfrage sagte, haben 40’000 Menschen an der Zurich Pride 2022 teilgenommen. Bisheriger Rekord waren 31’000 Parade-Teilnehmende im Vor-Corona-Jahr 2019.