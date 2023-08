«Grüner» Strassenbau – 450 Tonnen jährlich: CO₂-negativer Asphalt feiert in Basel Premiere Dank einer neuen Asphaltmischung mit Pflanzenkohle kann der Stadtkanton CO₂ künftig langfristig in den Strassen einlagern. Lea Buser

In dieser Anlage der IWB wird Grüngut wie Äste oder Tannenbäume zu Pflanzenkohle. Foto: Industrielle Werke Basel (IWB)

Kübelpflanzen auf der Dreirosenbrücke, ein mobiles «Grünes Zimmer» vor dem Biozentrum – Basel soll grüner werden. Das gilt bald auch für die Strassen, allerdings nicht mit «weniger Asphalt»: Bereits in einem Monat soll in der St.-Alban-Vorstadt der erste «grüne» Strassenbelag eingebaut werden. Grün, weil im Boden CO₂ gebunden wird – eine Neuheit in der Schweiz, wie Regierungsrätin Esther Keller (GLP) an der Medienorientierung vom Dienstag verkündet.

Gemeinsam mit dem Institut für Baustofftechnologie Viatec Basel hat das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt (BVD) einen CO₂-negativen Asphalt entwickelt. Das bedeutet, dass der Strassenbelag dank Pflanzenkohle mehr CO₂ bindet, als bei der Materialgewinnung, der Herstellung, dem Transport sowie dem Einbau freigesetzt werden.

Bereits mit einer Mischung, die zu zwei Prozent aus Pflanzenkohle und zu 50 Prozent aus Recyclingasphalt besteht, könnte Basel-Stadt jährlich rund 450 Tonnen CO₂ dauerhaft in den Strassen einlagern. «Damit können wir einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten», sagt Esther Keller.

Farblich sieht der Pflanzenkohleasphalt gleich aus wie Walzasphalt. Foto: Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt

Als Meilenstein gilt die Technologie auch, weil sie langfristig zur CO₂-Senkung beitragen kann. Da das Kohlenstoffdioxid chemisch gebunden ist, könne der Belag gar mehrfach recycelt werden, ohne dass wieder CO₂ freigesetzt werde, sagt Michael Schweizer, Abteilungsleiter Strassen, Kunstbauten und Leitungstunnel des Basler Tiefbauamts. Das liege daran, dass die Temperaturen im Strassenbau weit unter denen blieben, die in der Pflanzenkohleanlage eingesetzt würden.

In einer solchen Anlage produzieren die Industriellen Werke Basel (IWB) bereits zertifizierte Pflanzenkohle aus Grüngut unter Sauerstoffausschluss. Derzeit sind vier weitere Anlagen in Planung – der «grüne» Asphalt soll grossflächig eingesetzt werden.

Mit der Veröffentlichung steht die Technologie nun allen offen – eine Patentanmeldung sei nicht mehr möglich, erklärt Keller.

Die IWB speisen die Wärme, die bei der Herstellung von Pflanzenkohle freigesetzt wird, ins Fernwärmenetz ein. Pflanzenkohle wird bisher vor allem in der Landwirtschaft verwendet. Grafik: Industrielle Werke Basel (IWB)

Abgesehen von der Ökobilanz hätten die seit 2022 laufenden Tests noch weitere Vorteile gegenüber herkömmlichem Walzasphalt ergeben: Der Belag sei von hoher Qualität, langlebig und resistenter gegenüber Spurrinnen, sagt Michael Schweizer. Auch die Anforderungen der Schweizer Asphaltnormen würden erfüllt.

Die entstehenden Mehrkosten von zehn bis fünfzehn Prozent pro Tonne bezeichnet das BVD als geringfügig.

Eine grössere Herausforderung bestehe in der Herstellung der Belagsmischung, an deren Vereinfachung in einem nächsten Schritt gearbeitet werden soll.

Nichtsdestotrotz beschreibt Esther Keller die Nutzung des Pflanzenkohle-Asphalts als eine Win-win-Situation sowohl für das Klima als auch für die Baslerinnen und Basler. Denn im Vergleich zu anderen Klimamassnahmen müsse niemand auf etwas verzichten.

Bereits in einem Monat soll der neue Strassenbelag in der St.-Alban-Vorstadt eingebaut werden – somit wird sich der Streckenabschnitt Schöneck-Brunnen bis Malzgasse als Erstes mit «grünem» Asphalt schmücken können.

