Geschenk des Künstlers – 47 Vermieter haben jetzt einen «Naegeli» zuhause Der Sprayer von Zürich plädiert für Solidarität mit Zürcher Kleingewerblern. Er geht voraus und hat schon fast fünfzig seiner Werke verschenkt. Hélène Arnet

Engagiert: Harald Naegeli (Bild) verschenkte Originalwerke an Vermieter von Gewerbelokalen, welche die Mieten senkten. Bild: Doris Fanconi (Archiv)

In der Bar am Predigerplatz hängt seit kurzem eine Originalzeichnung des Sprayers von Zürich. Überhaupt tauchen seine Werke in diesen Tagen an verschiedenen Orten überraschend auf. Harald Naegeli, der sich heute meist Harry Wolke nennt, hat nämlich die Aktion Wolkegabe ins Leben gerufen.