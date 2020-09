Neuer Schulraum für Zürich – 49 Millionen für Schulanlage und Quartierpark Auf dem städtischen Areal Guggach im Kreis 6 sollen 12 Primarklassen ab 2024 die Schulbank drücken. Über den Kredit werden die Stimmberechtigten im kommenden Sommer entscheiden. Tina Fassbind

Soll im Schuljahr 2024 bezugsbereit sein: Die neue Schule Guggach Visualisierung: Weyell Zipse Architekten, Zürich

Ein dreigeschossiges Schulhaus mit zwölf Unterrichts-, zehn Gruppen- und acht Musikräume sowie eine Mensa und einer Doppelsporthalle: All das umfasst das neue Schulhausprojekt, das die Stadt Zürich auf ihrem Aral an der Kreuzung Hofwiesen-/Wehntalerstrasse in Unterstrass umsetzen will. Hinzu kommt ein Quartierpark mit einer Fläche von rund 4800 Quadratmetern, in dem der bestehende Bach neu mäandern kann und naturnah umgestaltetem werden soll. An der Ostseite des Parks ist ein Areal für Gemeinschaftsgärten.

Für die Realisierung des Vorhabens beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat einen Objektkredit von insgesamt 49 Millionen Franken, wie er am Mittwoch mitteilt. 44,2 Millionen sind für den Bau der Schulanlage selbst vorgesehen, 3,6 Millionen für die Erstellung des Parks und weitere 1,1 Millionen für die Übertragung der Grundstücke vom Finanzvermögen von Liegenschaften Stadt Zürich ins Verwaltungsvermögen von Immobilien Stadt Zürich beziehungsweise Grün Stadt Zürich.

Wohnraum, Schule und Quartierpark: So soll das gesamte Areal Guggach dereinst aussehen. Bild: PD

Die Anzahl der Schulkinder in den Schulkreisen Waidberg und Glattal werde in den kommenden Jahren weiter steigen, was neuen Schulraum nötig mache, teilt der Stadtrat mit. Die Entwicklung des Gebiets Guggach weg von einer Freizeitfläche mit Familiengärten und Sportanlagen hin zu einem Wohnquartier bringe zudem einen steigenden Bedarf an Freiraum mit sich.

Stimmt der Gemeinderat dem Kredit zu, könnte sich die Stadtzürcher Stimmbevölkerung im Sommer 2021 zum Projekt äussern. Baustart wäre nach einem Ja im Herbst 2021, die Inbetriebnahme von Schule und Quartierpark wäre im Sommer 2024 möglich.

Parallel zum Schul- und Parkprojekt treibt die Stadt den Bau einer Wohnsiedlung samt Kindergarten und Erdgeschossnutzungen für rund 43 Millionen Franken voran. Das Siegerprojekt «Waninc» wurde von der ARGE Donet Schäfer Architekten und Tanja Reimer aus Zürich mit Weyell Zipse Architekten aus Basel und Atelier Loidl Landschaftsarchitekten aus Berlin erarbeitet.