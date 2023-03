Kreativität, Spass oder Fleiss: Kinder bereichern den Alltag ungemein – wenn sie nicht gerade nerven. Foto: Getty Images

Das Leben mit Kindern ist mal Geisterbahn, mal Wohlfühlschaumbad. Die Natur hat sich das so ausgedacht, vermutlich, damit wir Eltern wachbleiben und uns niemals zu sicher fühlen, was unsere Verantwortung und Pflichten betrifft. Eine säbelzahngetigerte Prägung, die unter «Kleingedrucktes» auf einem Vertragspapierli notiert ist, das feinsäuberlich in einem klitzekleinen Ördnerchen in einem Schränklein zuhinterst im Nebenzimmerchen des Oberstüblis lagert. Das Wechselspiel zwischen «Wow, Kinder sind genial!» bis zu «Sehr geehrte NASA, wann fliegt die nächste Rakete zum Mond?» gibts im Eltern-Game also standardmässig dazu.