Reiseverkehr am Gotthard – 5 Kilometer Stau in Airolo Heimreisende brauchen vor dem Gotthard schon am Samstag Geduld. 50 Minuten Zeitverlust meldet der TCS am Abend.

Die Webcam zeigt den Stau im Hintergrund: Südportal des Gotthardtunnels in Airolo. Foto: gotthard-strassentunnel.ch

Der Rückreiseverkehr Richtung Norden hat schon einen Tag vor dem Ende des verlängerten Auffahrtswochenendes einen langen Stau vor dem Gotthard-Tunnel verursacht. Kurz nach 14.00 Uhr am Samstagnachmittag stauten sich die Fahrzeuge auf acht Kilometern Länge. Danach verkürzte sich die Autoschlange wieder auf etwa 5 Kilometer bis 17 Uhr.

Autofahrerinnen und Autofahrer brauchten für den Autobahnabschnitt zwischen Faido und Airolo im Tessin damit rund 80 Minuten, wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) auf Twitter mitteilte.

Gemäss einer Auswertung des Verkehrsdienstes Viasuisse, die auf der Website des TCS einsehbar ist, hatten sich bereits im Jahr 2022 sowie von 2015 bis 2019, vor der Corona-Pandemie, jeweils am Samstag des Auffahrtswochenendes Staus vor dem Gotthard-Südportal gebildet.

Die grössere Rückreisewelle erwartet Viasuisse allerdings für den Sonntag. So wuchs die Blechschlange vor einem Jahr am späten Nachmittag des Sonntags nach Auffahrt auf 15 Kilometer Länge an.

SDA/oli

