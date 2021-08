Lesetipps für die letzten Ferientage – 5 neue Romane, die sich lohnen Noch sind die Tage lang, und sie werden auch wieder warm: ideale Bedingungen zum Bücherverschlingen. Wir haben lesenswerte Neuerscheinungen zusammengestellt. Nora Zukker

Lesende Frauen im Mai am Landwehrkanal in Berlin. Foto: Keystone

Ayelet Gundar-Goshen: Wo der Wolf lauert

Ayelet Gundar-Goshen wurde mit ihrem Roman «Löwen wecken» international bekannt. Foto: Tal Shahar

Lilach lebt mit ihrem Mann Michael und Sohn Adam im Silicon Valley. In Amerika glaubt sie, der ständigen Gefahr in ihrer Heimat Israel entkommen zu sein. Aber dann, nach einem Anschlag auf eine Synagoge, wird die Stimmung ungemütlich. Adam geht regelmässig in den Selbstverteidigungskurs. Uri, der den Kurs leitet, motiviert die Jugendlichen gegen Antisemitismus mit Sätzen wie: «Will dich einer töten, töte ihn zuerst!»

Dann stirbt auf einer Party plötzlich Jamal, ein Mitschüler von Adam. Jamal war fasziniert von der Nation of Islam, einer religiös-politischen Organisation von Afroamerikanern. Lilach wird zur Ermittlerin, angetrieben vom Unbehagen: Zu was ist das eigene Kind alles fähig? Ayelet Gundar-Goshen dringt feinsinnig ans Innerste der Figuren und überzeugt mit szenisch-atemloser Dramaturgie.