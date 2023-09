5. September 2023 – Die Nachrichten des Tages im Überblick Jositsch will in den Bundesrat

Wo die Strompreise steigen

Kritik an Polizei nach Massenschlägerei

Kim will Putin besuchen

Hitler-Eklat am US Open Andreas Frei Anja Ruoss

Daniel Jositsch will Bundesrat werden

Was hat Jositsch gesagt? Der Zürcher SP-Ständerat hat «Lust und Wille», um Bundesrat zu werden, wie er am Montagmorgen an einer Medienkonferenz sagte. Er war schon bei Alain Berset und liess sich über das Amt informieren. Jositsch betonte, dass er sich nach dem Rücktritt von Simonetta Sommaruga «nicht korrekt geäussert» habe, als er das reine Frauenticket als diskriminierend bezeichnete.

Er hat gut lachen: Daniel Jositsch will Bundesrat werden – und darf jetzt endlich auch offiziell kandidieren. In unserer Umfrage ist er zudem der klare Favorit, auch im Parlament geniesst er grossen Rückhalt. In der Partei ist Jositsch aber umstritten, sie könnte seine Nomination noch verhindern Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Was sagt die SP zur Kandidatur? Die Zürcher SP steht voll hinter Jositsch. Er habe aus seinen Fehlern gelernt, sich entschuldigt und bringe das Format für einen Bundesrat mit. In der SP-Fraktion im Bundeshaus haben ihm einige den Alleingang bei der letzten Wahl nicht verziehen und finden das Vorpreschen «sehr unelegant».

Wie geht es weiter? Die grösste Hürde für Jositsch ist die Nomination durch die SP-Fraktion am 25. November. Schafft er es aufs Ticket, hat er am 13. Dezember gute Chancen. Sollte Jositsch Ständerat bleiben und die Nachfolge von Alain Berset antreten, braucht es in Zürich eine Ersatzwahl fürs Stöckli. Den SP-Sitz verteidigen könnte dabei wohl nur Jacqueline Badran, wie unsere Redaktion schreibt.

Strompreise steigen

Wie viel teurer wird der Strom? Im schweizerischen Schnitt beträgt der Aufschlag 18 Prozent oder 222 Franken für einen Durchschnittshaushalt. In Büttikon AG steigen die Strompreise um sagenhafte 212 Prozent, in Kölliken um 150 Prozent. Happige Aufschläge gibt es auch im Kanton Zürich, da erhöhen beispielsweise die EKZ die Preise um 48 Prozent. In einigen Gemeinden wird der Strom aber sogar günstiger, wie die Übersichtskarte zeigt.

Wieso steigen die Strompreise immer weiter? Einerseits gibt es neue Abgaben für zusätzliche Reserven im Winter und einen erhöhten Netznutzungstarif. Andererseits ist der Energietarif abhängig von den Preisen im europäischen Ausland, da der Schweizer Markt eng damit verbunden ist. Wenn Anbieter wenig Strom selbst produzieren und diesen hauptsächlich auf dem Markt einkaufen, steigt somit das Risiko für hohe Preise.

Hat die Polizei bei der Massenschlägerei in Opfikon zu spät reagiert?

Was ist passiert? Hunderte eritreische Geflüchtete haben sich am Samstag im Opfiker Glattpark geprügelt. Zwölf Menschen wurden dabei verletzt, davon sieben schwer. Nun behauptet die 21-jährige Schweizerin Snit Tesfamaryam, dass die Massenschlägerei hätte verhindert werden können. Aktivisten hätten die Kantonspolizei Zürich vor möglichen Ausschreitungen am Jahrestag des eritreischen Unabhängigkeitskriegs gewarnt. Zudem habe sie eine Stunde vor der Massenschlägerei den Notruf gewählt. «Weil wir wussten, dass sich da etwas zusammenbraut», sagt Tesfamaryam. Nach eigenen Angaben hätten die Behörden ihre Warnungen jedoch nicht ernst genommen. (Lesen Sie unseren Artikel dazu: «Eine Stunde vor der Schlägerei haben wir die Polizei angerufen – sie hat uns ignoriert»)

Was sagen die Behörden zu den Vorwürfen? Die Kantonspolizei Zürich macht keine konkreten Angaben darüber, wann die ersten Notrufe bei der Polizei eingingen und wann die Einsatzkräfte im Glattpark eintrafen. Auf Anfrage teilt ein Sprecher mit: «Unmittelbar nach Eingang der ersten Meldung wurden entsprechende Kräfte aufgeboten.» Wann dies der Fall war, lässt er offen.

Wladimir Putin und Kim Jong-un planen Treffen in Russland

Was macht Kim Jong-un bei Putin? Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un plant offenbar ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Wie die «New York Times» mit Verweis auf Regierungskreise in den USA und Partnerstaaten berichtet, will Kim Jong-un noch im September nach Russland reisen. Bei dem Treffen soll es um neue Waffenlieferungen aus Nordkorea für Russlands Krieg in der Ukraine gehen.

Was würde eine militärische Zusammenarbeit bedeuten? In der Krise scheinen die Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea immer enger zu werden. Putin braucht Waffennachschub, und das Kim-Regime spürt, dass nur ein grosser Freund nicht reicht im Bemühen, das eigene Land über Wasser zu halten. Geld aus möglichen Waffenverkäufen würde da helfen. Ausserdem funktioniert an der Seite von Russland die Abschreckung gegen die USA besser.

Eklat am US Open bei Spiel von Zverev

Was ist passiert? Alexander Zverev hat während seines Achtelfinals bei den US Open von einer schweren verbalen Entgleisung eines Zuschauers berichtet und damit für den Rauswurf der Person gesorgt. Der Zuschauer habe im vierten Satz des Spiels gegen den Italiener Jannik Sinner «Deutschland über alles» gesungen, sagte der Tennis-Olympiasieger nach der Partie. «Er hat angefangen, die Hitler-Hymne zu singen. Das war zu viel. Als Deutscher bin ich nicht stolz auf diese Geschichte, und es ist nicht gut, das zu tun», sagte Zverev. «Er sass in der ersten Reihe, also haben es viele Leute gehört. Wenn ich nicht reagiert hätte, wäre es schlecht von mir gewesen.» Auch auf Aufnahmen des Spiels ist der Ruf «Deutschland über alles» deutlich zu hören.

Was morgen wichtig wird

Begehung der Gotthard-Unfallstelle

Auch knapp einen Monat nach der Zugentgleisung im Gotthard-Basistunnel ist noch unklar, wann der Personenverkehr wieder durch die Röhre rollen kann. Unser Autor kann sich erstmals einen Eindruck von der Unfallstelle verschaffen. Wie sieht es dort aktuell aus, wie schreiten die Aufräum- und Reparaturarbeiten voran? Lesen Sie hier morgen die Reportage.

Prognose zu den Parlamentswahlen

Wo stehen die Parteien im September kurz vor den Wahlen? Mit Spannung wird morgen um 17 Uhr das Wahlbarometer der SRG erwartet.

Bei der letzten Tamedia-Umfrage vom vergangenen Juli zeichnete sich ein Plus für die SVP ab.

Das Bild des Tages

Nichts wie weg hier: Zehntausende Besucher des Festivals Burning Man im US-Bundesstaat Nevada dürfen nach Hause fahren. Zuvor mussten die Festivalgänger tagelang im Matsch ausharren, da das Gelände durch sintflutartige Regenfälle im Schlamm versunken war und die Polizei die Zufahrtswege sperrte. Doch auch für die Heimfahrt brauchten die Besucher starke Nerven: Die Wartezeit zum Verlassen des Geländes betrug am Dienstagmorgen (Ortszeit) nach Angaben der Veranstalter etwa acht Stunden. Foto: Matt Mills McKnight (Reuters)

Andreas Frei Anja Ruoss

