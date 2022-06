Konzert von 50 Cent in Zürich – 50 Cent muss sich neu erfinden Er war einst der grösste Rapstar der Welt. Jetzt kehrt 50 Cent für eine Comeback-Tournee zurück auf die grossen Bühnen. Doch der Nimbus des Unantastbaren ist verflogen.

Adrian Schräder

Er ist eine der grössten Raplegenden: 50 Cent, mit bürgerlichem Name Curtis Jackson. Foto: Universal Music

Es gab eine Zeit, da kam niemand an 50 Cent vorbei – und wir alle erinnern uns noch an sie. Mit seinem Debütalbum «Get Rich or Die Tryin’» erschütterte er 2003 weit mehr als nur die Rapwelt. Für die nächste Handvoll Jahre drehte sich alles um ihn und sein G-Unit-Imperium. Jeder und jede war zumindest fasziniert von dem, was Curtis Jackson Jr. aus Jamaika im New Yorker Stadtviertel Queens verkörperte. Zu gut, zu stimmig war das Gesamtpaket: ein unerschütterlicher Kraftprotz, dem selbst neun aus nächster Nähe abgefeuerte Schüsse nichts anhaben konnten, macht unerschütterliche Musik.