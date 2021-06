Tödlicher Motorradunfall – 50-Jähriger rast nach Fehlmanipulation in Gewächshaus und stirbt Ein Mann aus Winkel ZH hatte sich am Samstagabend vor seiner Garage auf seinen Töff gesetzt und bei laufendem Motor mit dem Gasgriff hantiert. Dabei fuhr die Maschine plötzlich los. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Der Mann raste nach einer Fehlmanipulation an seinem Motorrad in ein Gewächshaus.

Ein 50-jähriger Mann ist am Samstag bei einem Unfall nach einer Fehlmanipulation an seinem Motorrad in Winkel ZH ums Leben gekommen. Er hatte sich am frühen Abend vor seiner Garage auf seinen Töff gesetzt und bei laufendem Motor mit dem Gasgriff hantiert.

Dabei raste die Maschine plötzlich los, fuhr nach 15 Metern in ein Geländer und danach in ein Gewächshaus, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb.

Der Grund, warum sich das Motorrad kurz nach 17.00 Uhr selbstständig machte, ist nicht bekannt. Für den Mann kam jede Hilfe durch einen Notarzt, einen Rettungswagen und einen Rettungshelikopter zu spät.

SDA/step

