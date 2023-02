Rohstoffhändler verdreifacht Gewinn – 50 Millionen Steuer­einnahmen – Glencore macht Rüschlikon reich Dank Grossaktionär Ivan Glasenberg nimmt die Gemeinde am Zürichsee wohl Dutzende Millionen an Steuern ein. Glencore profitiert vom Ukrainekrieg – wegen der starken Nachfrage nach Kohle. Daniela Haag

Rüschlikon dürfte vom Rekordgewinn von Glencore profitieren. Foto: Michael Trost

Dieser Geldbetrag ist so schwindelerregend hoch, dass ihn sich die meisten Steuerzahlenden nicht wirklich vorstellen können. Ivan Glasenberg, der seinen Wohnsitz in Rüschlikon hat, bezahlt nächstes Jahr schätzungsweise 170 Millionen Franken an den Fiskus.