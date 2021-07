Umfrage – 50 Prozent der Brasilianer sind mit Bolsonaro unzufrieden Noch nie waren die Umfragewerte des rechtsradikalen Präsidenten Brasiliens so schlecht. Jair Bolsonaro hat eine Zustimmungsrate von nur noch 24 Prozent.

Wird für den schlechten Verlauf der Corona-Pandemie in Brasilien verantwortlich gemacht: Präsident Jair Bolsonaro. (Archivbild) AFP/Evaristo Sa

Darum gehts Infos einblenden In einer Umfrage stieg die Unzufriedenheit mit dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro auf 51 Prozent.

Die Zustimmungsrate liegt bei 24 Prozent.

Bolsonaro wird in Brasilien für den schlechten Verlauf der Corona-Pandemie verantwortlich gemacht.

In Brasilien wächst der Widerstand gegen den rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro. In einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Instituts Datafolha stieg die Unzufriedenheit mit Bolsonaro erstmals auf über 50 Prozent. Demnach gaben 51 Prozent der Befragten an, Bolsonaro mache einen «schlechten» beziehungsweise «schrecklichen Job». Im Mai hatte der Prozentsatz bei 45 gelegen. Für die jüngste Erhebung wurden am Mittwoch und Donnerstag mehr als 2000 Menschen befragt.

Bolsonaros Zustimmungsrate lag dabei wie im Mai bei 24 Prozent. Im Dezember 2020 hatte sie mit 37 Prozent einen Höchststand erreicht. Bei einer Präsidentenstichwahl würde der 66-Jährige seinem Rivalen, dem linksgerichteten Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, mit 31 zu 58 Prozent unterliegen. In Brasilien finden im kommenden Jahr Präsidentschaftswahlen statt.

Von der Corona-Pandemie hart getroffen

Bolsonaro wird vorgeworfen, durch Verharmlosung der Pandemie die rasante Ausbreitung des Coronavirus im grössten Land Lateinamerikas befördert zu haben. Er hatte die von dem Coronavirus ausgelöste Krankheit Covid-19 als «kleine Grippe» bezeichnet und Massnahmen brasilianischer Bundesstaaten und Kommunen zur Eindämmung des Virus wegen ihrer Auswirkungen auf die Wirtschaft kritisiert.

Auch zog er die Wirksamkeit der Impfstoffe in Zweifel. Bis heute kommt die Impfkampagne vor allem wegen Lieferengpässen nur schleppend voran.

Brasilien gehört zu den am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern der Welt. Nach offiziellen Angaben starben bislang mehr als 530’000 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. Nur in den USA gibt es noch mehr Corona-Todesfälle.

AFP/chk

