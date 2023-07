Heike Makatsch im Interview – «50 werden, das war wie eine Schallmauer» Die deutsche Schauspielerin kennt die Höhen und Tiefen des Filmgeschäfts. Sie sagt, was es als Frau bedeutet, im Rampenlicht älter zu werden – und wie sie Til Schweiger erlebte. Aurelie von Blazekovic

«Wo es glitzert und der Exzess lebt, da ist meist auch Schatten zu finden»: Heike Makatsch auf der Biennale 2023. Foto: Imago Images

Heike Makatsch, einer der grössten deutschen Filmstars, kommt mit einem schüchternen kleinen Hund zum Interview. Obwohl sie fast jeder kennt, spricht sie nie einer an. Nicht auf ihre Rolle als Hildegard Knef («Hilde» von 2009), nicht auf ihren bitterbösen Anteil am Weihnachtsklassiker «Tatsächlich ... Liebe», nicht auf ihre frühe Karriere bei Viva oder die vielen anderen Rollen der vergangenen 25 Jahre. Der Hund rollt sich gleich unter dem Tisch ein, Makatsch ist raumgreifend und sehr aufmerksam.

Frau Makatsch, Sie spielen in der zweiten Staffel der Serie «Der König von Palma» die Ehefrau eines Partylokalbesitzers auf Mallorca. Sie kümmert sich schön um die Buchhaltung, während er sich mit einer Jüngeren vergnügt ... ... in a nutshell.

Zu unterkomplex? Sylvie würde es in ihrer Verletzung wahrscheinlich so sehen. Ich glaube, Henning Baum – ihr Matti in der Serie – wäre dafür, dass man sich die Betrachtung nicht so einfach macht. Der will seine Freiheit finden, an der Playa. Und ist zerrissen zwischen Familie und Selbstverwirklichung.

Die Serie spielt Anfang der Neunziger. Mallorca ist da ziemlich finster, der Kampf ums schönste Ballermannlokal kommt nicht ohne Erpressung und Prügel aus. Wo es glitzert und der Exzess lebt, da ist meist auch Schatten zu finden. Mallorca war damals in vielerlei Hinsicht etwas anderes als heute. Es war noch nicht so zugebaut, noch nicht so mit Klischees belastet. Man konnte was erschaffen und mitgestalten. Und das unter ganz anderen Bedingungen als in Dortmund, von wo die Adlers in den Achtzigern herkamen, aus dem Nachkriegsdeutschland, wenn man so will.

Der König und seine Entourage: Heike Makatsch (zweite v.l.) in ihrer jüngsten Rolle. Foto: PD

Sie erinnern sich an dieses Mallorca und seine Deutschen? Ich war zu der Zeit als Jugendliche oft im Familienurlaub auf der anderen Seite der Insel, wo es eher naturverbunden und felsig ist. Aber ich kann schon verstehen, dass so ein Matti Adler damals an die Playa wollte und dass er mutig genug war, das zu tun.

Seine Frau ist nicht so mutig? Sylvie ist eher widerwillig, als «gute» Ehefrau mitgegangen. 1992 eine Ehefrau mit zwei Kindern zu sein, da hatten viele Frauen einfach eine andere Rolle als heutzutage. Für sie ist ihr Leben die Familie und die Beziehung mit Matti ihr Leben. Umso härter trifft es sie, dass er den Bund auflösen will.

In der ersten Staffel wurde Sylvie Adler noch von Sandra Borgmann gespielt. Sie hat das grossartig gemacht. Als Zuschauer, wenn du möglicherweise die erste Staffel geliebt hast, musst du eine Neue in der Rolle erst mal akzeptieren, das passiert ja nicht oft. Früher gabs das manchmal bei «Denver Clan» oder bei «Dallas», dann hatte einer einen Autounfall oder ist von der Bohrinsel gefallen und hat die Gesichtshaut transplantiert bekommen. Danach kam ein neuer Schauspieler zurück. Das war immer eine grosse Nummer.

Sylvie ist von keiner Bohrinsel gefallen? Nein, sie hat nur eine neue Frisur. Ich konnte da unbelastet reingehen, weil Sandra Borgmann mir ihren Segen gegeben hat. Ich habe mich davon frei gemacht, dass ich nicht sie bin. Man kann ohnehin nur interpretieren, das habe ich bei der Darstellung von Hildegard Knef auch akzeptiert.

«Ich kenne Männer, die mit der Endlichkeit zu tun haben und die sagen: Wo ist mein Waschbrettbauch hin?»

Man sah Sie zuletzt in einigen Serien und da auch in kleineren Rollen. Gibt es eigentlich genügend gute Drehbücher für eine Schauspielerin wie Sie? Manchmal kommt gar nichts und manchmal kommt viel, der Unvorhersehbarkeit in diesem Metier muss man sich stellen.

Ist es wirklich so, dass das mit den guten Rollen als Frau ab 50 schwieriger wird? Ich weiss das nicht, dieses Auf und Ab gab es bei mir auch schon mit 30. Aber für das Thema wird ja gerade viel Bewusstsein geschaffen, und das ist gut. Ich selbst würde gerne mehr Filme gucken, in denen Frauen ab einem gewissen Alter interessante Geschichten haben, nicht nur Oma und Mutter sind, sondern Frauen mit eigenständigem Leben. Und das nicht nur mit diesem biederen Blick des Vorabendprogramms. Geschichten, die radikal umgehen mit dem Alter. Die gesamte Gesellschaft wird älter. Das ist eine Marktlücke, das muss bald kommen.

Was ist das, radikal mit dem Alter umgehen? Irgendwann weiss man einfach, dass ein Sommer auf den anderen folgt. Wie viel Zeit bleibt dann noch zum Leben? Da können sich philosophische Fragen auftun, aber es kann auch das Ende von manchen Dingen bedeuten, das Loslassen von Vorstellungen. Mit radikal meine ich, glaube ich: den Schmerz, der im Abschied liegt, ebenso zu zeigen, wie das Glück, einen Lebensschatz verwalten zu können. 50 werden, das war wie eine Schallmauer, durch die ich mich irgendwie durchpressen musste. Jetzt liegt das hinter mir, und der Druck ist weg. Was vor mir liegt, scheint verlockend.

Haben es die Männer in dem Alter leichter? Ich kenne auch Männer, die mit der Endlichkeit zu tun haben und die sagen: Wo ist mein Waschbrettbauch hin? Das macht vor keinem halt, und ich habe sicher nicht weniger Spass im Leben als die.

«Sie möchten sicher wissen, wie ich Til Schweiger erlebt habe. Das ist nicht so einfach zu besprechen», sagt Makatsch. Foto: Picture Alliance

Sie haben 2018 im Interview über #MeToo gesprochen, über eine Debatte, die Ihnen damals überhitzt vorkam. Seitdem sind mehr als fünf Jahre vergangen, das Thema ist nicht weniger aktuell. Wie schauen Sie heute darauf? Im Nachhinein glaube ich, dass dieses Überhitzte, auch bei anderen Fragen von Ungleichheit, nötig ist. Um wirkliche Veränderungen einzuleiten, muss aufgerüttelt werden. Für das Einpendeln in eine Form von Normalität. In vielen Belangen ist in den letzten Jahren eine Sensibilisierung durch die gesamte Gesellschaft gegangen. Und das ist wichtig und gut so. Dabei würde ich mir wünschen, dass an einem Strang gezogen wird und es nicht so viel Lagerbildung gibt.

Wo man hinmöchte, ist das eine. Aber wie läuft es gerade? Mit Til Schweiger haben Sie 1996 Ihren ersten Kinofilm «Männerpension» gedreht und zuletzt vor drei Jahren in «Gott, du kannst ein Arsch sein!»... Er war bei beiden nicht Regisseur.

Sie waren beide Darsteller. Ja. Sie möchten sicher wissen, wie ich ihn erlebt habe. Das ist nicht so einfach zu besprechen. Schwächt man etwas ab, begibt man sich in Teufels Küche. Nennt man etwas beim Namen, bläst man ins Horn und alles wird out of proportion gezogen. Mir scheint, dass zu viel an einem einzelnen Menschen festgemacht wird, der sicher seine Themen hat.

Es gibt Kollegen von Ihnen, die finden, der Film sei ein intimer Ort, auf den man sich einlasse, und es sei ein Vertrauensbruch, dass nun viele Geschichten von Sets an die Öffentlichkeit getragen werden. Ich erlebe am Film meistens kollegiales, oft sogar familiäres Zusammenarbeiten. Arbeitsbedingungen können – wie wahrscheinlich fast überall – verbessert werden, und im Konkreten sollten sie es auch. Aber was ist die Lösung? Eine Verhaltenspolizei? Film ist ein kreativer Prozess, der sicherlich Ausschläge hat, ohne dass jemand tritt oder grapscht. Da ist menschliches Miteinander, und da gibt es auch mal schlechte Tage. Ausser Frage steht, dass wir alle mit Respekt miteinander umgehen sollten. Aber man kann nicht alles egalisieren, dieser Anspruch macht ganz schön viel kaputt.

