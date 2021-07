Verkehrsunfall in Dübendorf – 59-Jähriger nach Streifkollision schwer verletzt Bei einem Unfall zwischen zwei Personenwagen und einem Lieferwagen ist am Mittwochnachmittag ein Mann schwer verletzt worden.

Der Mann, der den demolierten Lieferwagen fuhr, befindet sich mit schweren Verletzungen im Spital. Foto: BRK News

Am frühen Mittwochnachmittag fuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Fällandenstrasse von Dübendorf Richtung Fällanden. In einer Rechtskurve geriet sein Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen kam. Dieser geriet ins Schleudern und prallte frontal in ein aus Dübendorf heranfahrendes Auto einer 28-jährigen Frau. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitt der 59-jährige Lieferwagenfahrer schwere Verletzungen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Mann musste nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in Spitalpflege gebracht werden. Die Autofahrerin ist zur Kontrolle in ein Spital gebracht worden.

Der Strassenabschnitt um die Unfallstelle musste über drei Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehren richteten eine Umleitung ein. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland abgeklärt.

Neben der Kantonspolizei standen die Feuerwehren Dübendorf und Fällanden, eine Patrouille der Stadtpolizei Dübendorf, zwei Rettungswagen des Spitals Uster sowie ein Notarzt im Einsatz.

mcp

