Waffengewalt in den USA – 6-Jähriger schiesst im Unterricht auf seine Lehrerin – «mit Absicht» Eine Primarlehrerin wurde lebensgefährlich verletzt, nachdem einer ihrer Schüler auf sie geschossen hatte. Die Polizei hat den mutmasslichen Täter festgenommen.

1 / 2 An dieser Schule schoss ein Schüler auf seine Lehrerin. Google Street View

Ein neuer Fall von Waffengewalt in den USA – der Täter: ein sechs Jahre alter Junge. Er schoss während des Unterrichts in einem Klassenzimmer auf seine Primarlehrerin und verletzte sie dabei lebensgefährlich. Es habe sich nicht um einen «versehentlichen Schuss» gehandelt, sagte der örtliche Polizeichef auf einer Pressekonferenz am Freitag (Ortszeit). Ihr Zustand habe sich aber leicht verbessert, das mache Mut. Der Schüler sei festgenommen worden. Weitere Menschen wurden bei dem Vorfall in der Küstenstadt Newport News im Bundesstaat Virginia im Osten der USA nicht verletzt.

Bei der Lehrerin handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine Frau in den Dreissigern. «Ich stehe unter Schock», sagte George Parker, der in der Stadt Newport News für die Schulen zuständig ist. Er forderte Unterstützung von der Gemeinde, um sicherzustellen, dass Kinder keinen Zugang zu Waffen haben.

Der Tat soll laut CNN eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Jungen und seiner Lehrerin vorausgegangen. Weitere Informationen zu den Hintergründen gibt es bislang nicht.

Mutter: Warum könne ein Junge mit einer Waffe herumlaufen?

Der Bürgermeister der Stadt, Phillip Jones lobt die Arbeit der Polizei. «Sie waren sehr, sehr schnell vor Ort. Wir geben unser Wort, dass sich jeder sicher fühlen kann und dass jeder zur Rechenschaft gezogen wird.»

Eine Mutter sagt gegenüber WTKR.com: «Das ist das grösste Problem in unserem Land.» Warum könne ein kleiner Junge mit einer Waffe herumlaufen, fragt sie sich. «Wir haben einen neuen Gouverneur, verändern wir etwas, lasst uns etwas tun. Wir haben ein wunderschönes Land, wunderbare Menschen, aber was ist das Problem? Waffen!»

In den Vereinigten Staaten gibt es immer wieder Schiessereien an Schulen. Im vergangenen Mai hatte ein 18-Jähriger im Bundesstaat Texas 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet.

AFP/roy

Fehler gefunden?Jetzt melden.