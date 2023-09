6. September 2023 – Die Nachrichten des Tages im Überblick Die Mitte überholt laut Umfrage die FDP

Verheerender Angriff in der Ukraine

Überraschender Rücktritt von Finma-Chef Anja Ruoss Olivier Leu

SRG-Wahlbarometer: Die Mitte überholt die FDP

Wo stehen die Parteien kurz vor der Wahl? Das neueste SRG-Wahlbarometer deutet eine Verschiebung in der Schweizer Politik an: Die Mitte soll die FDP an den Nationalratswahlen im Herbst überholen. Lesen Sie hier die neusten Erkenntnisse zur SRG-Wahlprognose.

Welche Folgen hätte eine Verschiebung des Wähleranteils? Ist der Wähleranteil der Mitte-Partei bei den Wahlen am 22. Oktober tatsächlich höher derjenige der FDP, dann würde dies Fragen zur Zusammensetzung des Bundesrats aufwerfen. Die Mitte wäre dann neu die drittstärkste Kraft im Nationalrat. Laut der traditionellen Zauberformel hätte sie damit Anrecht auf einen Sitz mehr im Bundesrat.

Verheerender Angriff in der Ukraine

Was ist passiert? Bei einem russisschen Angriff auf einen Marktplatz in der ostukrainischen Stadt Kostjantiniwka sind offiziellen Angaben zufolge mindestens 16 Menschen getötet worden. Mehr als 30 Personen wurden verletzt. Behörden befürchten, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen wird.

Bei dem Beschuss auf Kostjantiniwka handelt es sich um einen der verheerendsten Angriffe seit Wochen – und um einen besonders brutalen. Das Geschoss schlug am helllichten Tag in einem belebten Viertel voller Zivilisten ein. «Ein normaler Markt. Geschäfte. Eine Apotheke. Menschen, die nichts Falsches getan haben», schrieb der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski auf X (ehemals Twitter) und sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Russland betont stets, es greife nur militärische Ziele an.

Rettungskräfte suchen in den Trümmern des Marktes von Kostjantyniwka nach Überlebenden. Foto: AFP

Banken in Schieflage sollen mehr Liquidität erhalten

Was ist passiert? Der Bundesrat hat am Mittwoch den sogenannten Public Liquidity Backstop (PLB) ins Parlament geschickt. Er sieht vor, dass die Nationalbank Geschäftsbanken mit flüssigen Mitteln unterstützt, wenn Kunden in kürzester Zeit sehr viel Geld abziehen und die Bank deswegen in Schieflage gerät. So wie das bei der Credit Suisse geschehen ist.

Warum ist das wichtig? Sollte es erneut zu einer Pleite einer Schweizer Bank kommen, braucht es Lösungen. Dem Bundesrat zufolge erhöht der Public Liquidity Backstop (PLB) die Erfolgschancen einer allfälligen Sanierung einer systemrelevanten Bank. International hätten unter anderem Länder wie das Vereinigte Königreich, die USA, die EU, Japan und Kanada den PLB oder ein ähnliches Instrument eingeführt. Eine Gruppe externer Fachleute, welche die Vorgänge rund um die Krise der CS im Auftrag des Finanzdepartements untersuchte, war ebenfalls zum Schluss gekommen, dass der Public Liquidity Backstop unverzichtbar sei.

Überraschender Rücktritt des Finma-Chefs

Was ist passiert? Finma-Direktor Urban Angehrn tritt überraschend bereits Ende des Monats zurück. Offenbar geht es ihm gesundheitlich nicht gut. Ad interim übernehme seine Stellvertreterin Birgit Rutishauser ab 1. Oktober die Geschäfte, so die Finma. Der Verwaltungsrat habe den Prozess für die Neubesetzung eingeleitet.

Die «hohe und dauerhafte Belastung» habe gesundheitliche Folgen gehabt, lässt sich Angehrn zitieren. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Bilder von der Unfallstelle im Gotthardtunnel

Wieso berichten wir heute darüber? Erstmals nach der schweren Zugentgleisung haben die SBB am Mittwoch einen Einblick in die laufenden Aufräumarbeiten im Gotthard-Basistunnel gewährt. Bilder von der Unfallstelle zeigen, dass noch immer acht Wagen im Tunnel liegen. Unser Fotograf war vor Ort.

Einige entgleiste Güterwagen im Gotthard-Basistunnel konnten noch nicht geborgen werden. Foto: Christopher Gilb

Regenrekord in Griechenland

Was ist passiert? Nach Hitzewellen und Waldbränden kommt es in Mittelgriechenland zu sintflutartigen Regenfällen. In den besonders stark betroffenen Gebieten wurden die Einwohnerinnen und Einwohner aufgefordert, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Die gewaltigen Wassermassen haben bereits ein Menschenleben gefordert und in der Region Thessalien samt der Hafenstadt Volos zu grossen Schäden geführt. (Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Unwettern in Griechenland)

In der Hafenstadt Volos reicht das Wasser in manchen Strassen fast bis zu den Dächern parkierter Wagen. Foto: AFP

Was sagen Experten? Meteorologen zufolge handelt es sich möglicherweise um die stärksten Regenfälle in Griechenland seit Beginn der Aufzeichnungen. Der staatliche Wetterdienst Meteo meldete am Dienstagabend einen Regenrekord: In der Ortschaft Zagora nordöstlich von Volos wurde eine Niederschlagsmenge von 754 Litern pro Quadratmeter gemessen. Zum Vergleich: Bei der Ahrtal-Flut im Juli 2021 lagen die Niederschlagsmengen zwischen 100 und 200 Litern pro Quadratmeter.

Wann ist ein Ende der Regenfälle zu erwarten? Für Teile Mittelgriechenlands sagen Prognosen bis Freitag mehr als 700 Liter Regen pro Quadratmeter voraus, stellenweise sogar mehr als 1000.

Was morgen wichtig wird

Transparenz-Deadline bei Schweizer Wahlkampfbudgets

Bis zum morgigen Donnerstag müssen die Parteien ihre Budgets für den laufenden Wahlkampf offenlegen. Dabei handelt es sich um Budgets von mehr als 50’000 Franken sowie Zuwendungen von mehr als 15’000 Franken, die erstmals mit den Namen des Spenders oder der Spenderin der Eidgenössischen Finanzkontrolle zur Prüfung angegeben werden müssen.

Alcaraz im Halbfinal des US Open

In der Nacht auf Donnerstag kommt es in New York zum Duell zwischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz und Alexander Zverev. Der 20-jährige Spanier zeigte bei den US Open weiter kaum eine Schwäche. Am Dienstag errang Zverev an den US Open in einem epischen Tenniskrimi einen Sieg über Jannik Sinner. Während des Spiels gab es einen Eklat auf der Tribüne, woraufhin Zverev einen Zuschauer entfernen liess.

Das Bild des Tages

In der nordchinesischen Provinz Shanxi haben ein Mann und eine Frau mit einem Bagger ein Lücke in Chinas weltberühmte Grosse Mauer gegraben. Berichten zufolge sollen die Beschuldigten eine schon vorhandene Lücke erweitert haben, um schneller zu ihrem Arbeitsort zu gelangen. Wie auf Bildern der Polizei im Kreis Youyu zu sehen ist, führt nun eine Strasse durch den Mauerabschnitt, der irreparabel zerstört wurde. Foto: Youyu Police

Anja Ruoss hat Multimedia Production an der Fachhochschule Graubünden studiert und als freie Journalistin gearbeitet. Seit 2019 befasst sie sich als Nachrichtenredaktorin und Sitemanagerin bei Tamedia schwerpunktmässig mit Breaking-News in Politik und Gesellschaft. Mehr Infos Olivier Leu ist seit 2018 Sitemanager und Newsredaktor bei der Redaktion Tamedia. Davor war er im Regionaljournalismus tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.