Verwandter festgenommen – 60-Jährige bei Basel auf offener Strasse erschossen

In Ziefen – 60-Jährige am Sonntagnachmittag auf offener Strasse erschossen Die Polizei Basel-Landschaft konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. Er ist mit dem Opfer verwandt. Julia Gisi Mirjam Kohler

Die Polizei nahm einen 30-Jährigen fest. Symbolbild: Polizei BL

An der Hauptstrasse in Ziefen wurde am Sonntagnachmittag kurz vor 15 Uhr eine 60-jährige Schweizerin erschossen. Der genaue Tatablauf sei noch unklar, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei.

Der mutmassliche Täter, ein 30-jähriger Schweizer, konnte am Tatort festgenommen werden. Gemäss Polizeisprecher Adrian Gaugler waren Täter und Opfer verwandt, wie er gegenüber dieser Zeitung sagte.

Personen, die im Bereich des Hundesportplatzes an der Hauptstrasse Ungewöhnliches beobachtet haben oder mehr zur Tat sagen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft, Tel. 061 553 35 35, zu melden.

