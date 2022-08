Phänomen Transfermarkt.de – 60 Millionen? Damit beleidigen sie Ronaldo Vom Hinterhofprojekt zur prägenden Informationsbörse: Die Internetseite ist aus dem Fussball kaum mehr wegzudenken. Wie bedeutend sie ist, zeigen auch die Reaktionen der Superstars. Thomas Schifferle

Eines der teuersten Trios der Welt: Transfermarkt.de hat für die Pariser Kylian Mbappé, Lionel Messi und Neymar (von links) einen Marktwert von 285 Millionen Euro errechnet. Foto: EPA

Ein paar Auszeichnungen hat Kylian Mbappé in seinem jungen Leben schon erhalten. Er war zweimal Frankreichs Fussballer des Jahres, fünfmal zumindest nominiert als Weltfussballer des Jahres, und vor allem war er Weltmeister. Vor drei Wochen ist noch eine Ehrung dazugekommen: als TM Player of the Season.